O Palmeiras empatou com o Universitario em 0 a 0, na última quinta-feira (21), no Allianz Parque, e avançou para as quartas de final da Libertadores. Após o resultado, uma declaração de Abel Ferreira, durante a entrevista coletiva, sobre o novo reforço Carlos Miguel chocou torcedores do Alviverde.

Em contato com a imprensa após a classificação as quartas de final da Libertadores, o treinador foi perguntado sobre a janela de transferência. Ao analisar a chegada do novo goleiro, Abel afirmou que Carlos Miguel estaria atrás de Weverton e Marcelo Lomba, o que gerou espanto em parte da torcida.

- Agora que (o Carlos Miguel) está aqui conosco, vai começar a treinar e vamos ver. Sempre disse que aqui eu não dou camisetas a ninguém. Quem chega tem que demonstrar, mas neste momento, os outros dois (Weverton e Marcelo Lomba) estão à frente pelo número de jogos que têm. Pelo ritmo. Agora, o Carlos Miguel vai ter que se recuperar, treinar, e daqui até ao fim vamos ver. Mas como te disse, não era para vir este ano, foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram - disse o treinador.

Chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras

O novo reforço do alviverde foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na última quarta-feira (20), e está liberado para atuar. Ele poderá fazer sua estreia no duelo contra o Sport, na próxima segunda-feira, pelo Brasileirão.

Carlos Miguel chega para disputar posição entre os titulares com Weverton, que possui contrato válido até dezembro de 2026, e o experiente Marcelo Lomba. A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos do novo reforço junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes.

Anunciado oficialmente na última terça-feira, o goleiro assinou contrato de cinco temporadas, válido até julho de 2030.