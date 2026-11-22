Léo Ortiz vê título do Flamengo como obrigação e valoriza conquista na casa do Palmeiras
Zagueiro reconheceu a cobrança sobre o elenco após eliminações nas copas e destacou o significado especial do decacampeonato no estádio do rival
Léo Ortiz reconheceu que a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026 era uma obrigação para o Flamengo. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado (21), no Nubank Parque, o zagueiro afirmou que terminar a temporada apenas com o título carioca seria insuficiente para as expectativas do clube, especialmente depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.
— Eu acho que era obrigação mesmo, não tinha como fugir disso. A partir do momento que você vence só o Carioca, e caímos na Copa do Brasil cedo, na Libertadores na semifinal, sem perder nenhum jogo. Sabíamos que terminar o ano só com o Campeonato Carioca seria muito pouco para quem veste a camisa do Flamengo e quem sabe o tamanho desse clube — afirmou.
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O Flamengo iniciou 2026 com a expectativa de repetir as conquistas da temporada anterior, quando venceu o Brasileirão e a Libertadores. O time, entretanto, caiu diante do Vitória na Copa do Brasil e foi eliminado pelo Estudiantes, nos pênaltis, na semifinal da competição continental.
Com o Campeonato Brasileiro como última oportunidade de conquistar um título de maior expressão, a equipe de Leonardo Jardim reagiu na reta final e ultrapassou o Palmeiras na liderança. Para Ortiz, a recuperação passou pela capacidade do elenco de lidar com a pressão e construir os resultados.
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— Então, era, sim, uma obrigação para a gente. Mas a gente se blindou no sentido de as coisas não virão de graça para a gente. Ninguém vai dar os jogos, as vitórias para a gente. Vamos construindo jogo a jogo, buscando a vantagem que era desfavorável. Nesses momentos decisivos nosso time é muito forte.
Ortiz destaca significado do título do Flamengo na casa do Palmeiras
Além da conquista nacional, Léo Ortiz valorizou o local onde o Flamengo confirmou o decacampeonato. O Rubro-Negro precisava de um empate para assegurar a taça e conseguiu o resultado após sair atrás no placar. Jhon Arias marcou para o Palmeiras, enquanto Samuel Lino garantiu o empate no segundo tempo.
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O resultado levou o Flamengo aos 80 pontos e confirmou o título com duas rodadas de antecedência, justamente diante do principal concorrente na disputa.
— A gente sabe o quanto era importante vencer o título aqui, até para o nosso torcedor por essa rivalidade sadia que a gente tem entre Flamengo e Palmeiras, que são os principais times do Brasil hoje. Então a gente sabe que, para a torcida, tinha um valor especial de conquistar a taça aqui (Nubank Parque) — explicou o zagueiro.
O decacampeonato representa o segundo título brasileiro consecutivo do Flamengo e a segunda conquista da equipe sob o comando de Leonardo Jardim, que também venceu o Campeonato Carioca nesta temporada.
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