Flamengo se torna o maior campeão da história dos pontos corridos do Brasileirão
Rubro-Negro chegou ao quinto título desde 2003 e também lidera cinco rankings estatísticos do campeonato
O Flamengo conquistou o decacampeonato brasileiro neste sábado (21), após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, pela 36ª rodada da competição. Além de alcançar o topo da lista de maiores campeões do torneio na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, o Rubro-Negro também lidera os principais rankings históricos do formato.
Com cinco títulos, o Flamengo é o clube que mais vezes levantou a taça desde a mudança no sistema de disputa. O time carioca também aparece na primeira colocação em outros cinco quesitos: vitórias, pontos conquistados, gols marcados, goleadas aplicadas e partidas sem sofrer gols.
A liderança em tantas estatísticas reforça a trajetória de protagonismo do Flamengo no formato. Desde 2003, quando o Cruzeiro conquistou a primeira edição dos pontos corridos, o clube carioca construiu uma sequência de campanhas vitoriosas e ampliou sua presença entre os principais vencedores do futebol brasileiro.
Flamengo se isola como maior campeão dos pontos corridos
Com a conquista de 2026, o Flamengo chegou a cinco títulos brasileiros na era dos pontos corridos. O Rubro-Negro abriu vantagem sobre Palmeiras e Corinthians, que aparecem na sequência, com quatro taças cada.
O Palmeiras foi campeão em 2016, 2018, 2022 e 2023. Já o Corinthians levantou o troféu em 2005, 2011, 2015 e 2017.
Cruzeiro e São Paulo aparecem logo depois, com três conquistas cada. O time mineiro venceu em 2003, 2013 e 2014, enquanto o Tricolor paulista foi tricampeão consecutivo entre 2006 e 2008.
Fluminense, com os títulos de 2010 e 2012, tem duas conquistas. Botafogo (2024), Atlético-MG (2021) e Santos (2004) completam a relação de campeões, com uma taça cada.
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Os maiores campeões do Brasileirão na era dos pontos corridos
- Flamengo: 5 títulos (2009, 2019, 2020, 2025 e 2026)
- Palmeiras: 4 títulos (2016, 2018, 2022 e 2023)
- Corinthians: 4 títulos (2005, 2011, 2015 e 2017)
- Cruzeiro: 3 títulos (2003, 2013 e 2014)
- São Paulo: 3 títulos (2006, 2007 e 2008)
- Fluminense: 2 títulos (2010 e 2012)
- Botafogo: 1 título (2024)
- Atlético-MG: 1 título (2021)
- Santos: 1 título (2004)
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