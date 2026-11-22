Flamengo chega a 19 títulos desde 2019 e amplia era de conquistas; veja lista
Com mais um Brasileirão, Rubro-Negro alcança média superior a duas conquistas por temporada nos últimos oito anos
O título do Campeonato Brasileiro de 2026 ampliou uma das eras mais vitoriosas da história do Flamengo. Desde 2019, o Rubro-Negro conquistou 19 troféus oficiais, entre competições estaduais, nacionais e continentais. A marca representa uma média superior a duas taças por temporada ao longo dos últimos oito anos.
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O período começou com a histórica temporada de 2019, quando o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Libertadores sob o protagonismo de uma geração comandada por Jorge Jesus. Desde então, o clube manteve a presença frequente nas principais decisões do futebol brasileiro e sul-americano.
Das oito temporadas disputadas entre 2019 e 2026, o Flamengo conquistou pelo menos um título em sete. A única exceção foi 2023, quando o Rubro-Negro terminou o ano sem levantar troféus.
As temporadas de 2020 e 2025 foram as mais vitoriosas em quantidade de conquistas, com quatro títulos cada. Em 2025, sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo venceu a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.
Agora, com Leonardo Jardim, o clube encerra 2026 com mais duas conquistas: o Carioca e o Brasileirão.
Confira todos os títulos do Flamengo desde 2019
Rubro-Negro consolida protagonismo no futebol brasileiro
Os números também mostram a diversidade das conquistas rubro-negras. Desde 2019, o Flamengo venceu seis Campeonatos Cariocas, quatro Brasileiros, três Libertadores, três Supercopas do Brasil, duas Copas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
A sequência atravessou diferentes comissões técnicas e mudanças importantes no elenco. Nomes como Jorge Jesus, Dorival Júnior, Filipe Luís e Leonardo Jardim participaram de capítulos vitoriosos desse período.
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Alguns jogadores, entretanto, estiveram presentes desde o início. Arrascaeta e Bruno Henrique, contratados em 2019, participaram de todas as 19 conquistas e se consolidaram como os maiores campeões da história do clube.
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