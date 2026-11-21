A festa pelo décimo título brasileiro do Flamengo já começou no retorno ao Rio de Janeiro. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado, em São Paulo, que garantiu a conquista nacional, os jogadores rubro-negros desembarcaram no Aeroporto Internacional do Galeão em meio à torcida. Flamenguistas foram ao local para receber a delegação campeã, e alguns atletas passaram pelo saguão ao lado dos torcedores, em clima de comemoração.

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Entre os jogadores que passaram pelo meio da torcida estavam Jorginho, Alex Sandro, André, Léo Ortiz e Vitão. Os mais festejados, porém, foram Samuel Lino, autor do gol que garantiu o empate e o título, Arrascaeta e Varela. O uruguaio e o lateral-direito foram os que mais reuniram torcedores ao redor durante o desembarque.

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Arrascaeta celebrou a conquista e destacou o sabor especial de levantar a taça justamente diante do Palmeiras, em seu estádio.

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- Ganhar na casa dos caras é muito bom - afirmou o camisa 10.

Varela também entrou no clima da comemoração. Já dentro do carro, o uruguaio foi questionado sobre a festa que estava por vir e respondeu em tom descontraído:

- Hoje vai ter amor, vai ter beijo na boca, vai ter tudo.

A recepção no Galeão marcou o início das comemorações da delegação no Rio de Janeiro após mais uma conquista histórica. Com o empate em São Paulo, o Flamengo confirmou o décimo título brasileiro de sua história e celebrou o feito diante de um dos principais rivais dos últimos anos.

