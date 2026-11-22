A festa não tem hora para acabar, e a zoeira também não. O Flamengo aproveitou a manhã deste domingo (22) para provocar novamente o Palmeiras nas redes sociais. Um dia depois de conquistar o Campeonato Brasileiro na casa do rival, o Rubro-Negro publicou uma montagem com os escudos das duas equipes e a frase: "Parabéns, vice. Você é um vice".

Bom dia https://t.co/eI1AKjy0Ym — Flamengo (@Flamengo) November 22, 2026

A publicação faz referência à posição do Palmeiras na tabela. Com o título garantido pelo Flamengo, o time paulista não tem mais chances de alcançar o rival nas duas rodadas restantes e terminará o campeonato como vice-campeão.

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A provocação acontece em meio a uma sequência de brincadeiras do clube carioca direcionadas ao adversário após a conquista. O Flamengo levantou a taça justamente no estádio palmeirense, em um confronto direto que poderia definir o campeão brasileiro.

Flamengo comemorando título brasileiro no Nubank Parque (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

Flamengo já havia provocado Palmeiras após conquista

A montagem publicada neste domingo não foi a primeira provocação rubro-negra desde a confirmação do título. Nas redes sociais, o Flamengo já havia utilizado diferentes referências ao Palmeiras para celebrar a conquista e ironizar o rival.

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Uma delas aconteceu durante a comemoração de Arrascaeta, que também publicou uma provocação direcionada à presidente do clube paulista, Leila Pereira. O uruguaio entrou na onda das brincadeiras após a vitória que garantiu o título brasileiro.

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Com a conquista assegurada em território palmeirense, o Flamengo segue celebrando o título e aproveitando o momento para provocar o adversário, que terminou novamente atrás do Rubro-Negro na disputa nacional.

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