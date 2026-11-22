Paquetá cria versão de música famosa para Samuel Lino após título do Flamengo: 'Lino Maravilha'
Atacante marcou o gol do empate contra o Palmeiras e foi um dos grandes nomes da campanha
A conquista do décimo Campeonato Brasileiro do Flamengo ganhou uma trilha sonora especial. Após o empate com o Palmeiras, em São Paulo, que confirmou o título rubro-negro, Lucas Paquetá homenageou Samuel Lino com uma versão de uma das músicas mais conhecidas da história do clube: "Fio Maravilha", de Jorge Ben Jor.
Ainda no vestiário do Nubank Parque, o meia gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais do Flamengo. Na paródia, o nome de Fio Maravilha deu lugar ao de Samuel Lino, autor do gol que garantiu o empate diante do Palmeiras e encaminhou a festa pelo título brasileiro.
— Lino Maravilha, nós gostamos de você. Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver — cantou Paquetá, em homenagem ao companheiro de equipe.
LINO MARAVILHAAAAAAAAA! PAQUETÁ LANÇOU A NOVA MÚSICA BRABA QUE O MARACA VAI CANTAR! 🔊 #DECACAMPEAO https://t.co/5K8esPMHK7— Flamengo (@Flamengo) November 21, 2026
A brincadeira tem um significado especial. Samuel Lino foi um dos principais destaques da campanha do Flamengo no Brasileirão e teve participação decisiva no jogo que confirmou a conquista. O atacante balançou a rede na casa do Palmeiras e entrou para a história do décimo título nacional do clube.
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A história por trás de 'Fio Maravilha'
A música escolhida por Paquetá tem uma ligação antiga com o Flamengo. Composta por Jorge Ben Jor em 1972, "Fio Maravilha" foi criada em homenagem a João Batista de Sales, o Fio Maravilha, atacante que defendeu o clube entre 1965 e 1973.
A inspiração surgiu após um gol marcado pelo jogador em um amistoso contra o Benfica, no Maracanã, em 15 de janeiro de 1972. Na ocasião, Fio começou a partida no banco de reservas, entrou no segundo tempo após pedidos da torcida e marcou aos 33 minutos, depois de driblar dois zagueiros e o goleiro adversário.
Presente no estádio, Jorge Ben transformou o lance em música. O refrão "Fio Maravilha, nós gostamos de você" rapidamente ganhou popularidade e se tornou uma das homenagens mais conhecidas já feitas a um jogador do Flamengo.
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