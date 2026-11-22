O Flamengo conquistou o décimo Campeonato Brasileiro de sua história no último sábado (21), após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque. A lista de jogadores que fizeram parte da campanha, entretanto, não se limita ao elenco que comemorou o título em São Paulo. Cinco atletas que integraram o grupo rubro-negro ao longo da competição atualmente defendem outros clubes.

São eles: Everton Cebolinha, do Santos; Wallace Yan, do Red Bull Bragantino; Lorran, do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos; Guilherme Gomes, do Gil Vicente, de Portugal; e Alan Santos, do Benfica, também de Portugal.

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Os três primeiros chegaram a disputar partidas pelo Flamengo no Brasileirão. Guilherme e Alan, por outro lado, foram relacionados, mas não receberam minutos em campo.

A participação dos atletas em uma campanha campeã não depende necessariamente de terem permanecido no clube até a última rodada. Jogadores que defenderam a equipe durante o campeonato ou integraram as listas de relacionados também podem ser considerados parte do grupo vencedor.

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Quem são os cinco campeões que deixaram o Flamengo?

Everton Cebolinha (Santos)

O atacante foi o mais utilizado entre os cinco. Cebolinha disputou 12 partidas pelo Flamengo no Brasileirão de 2026, quatro delas como titular, e marcou um gol. Em setembro, deixou o Rubro-Negro para defender o Santos, encerrando uma passagem iniciada em 2022.

Wallace Yan (Red Bull Bragantino)

Revelado nas categorias de base, Wallace Yan participou de sete jogos do Flamengo no campeonato, todos saindo do banco de reservas. O atacante foi negociado com o Red Bull Bragantino em setembro, por aproximadamente R$ 36,2 milhões, em uma operação envolvendo 70% de seus direitos econômicos.

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Lorran (Sharjah)

O meia entrou em campo três vezes na campanha do decacampeonato, sendo uma como titular e duas como reserva, e marcou um gol. Em setembro, foi negociado com o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, por aproximadamente R$ 7,7 milhões. O Flamengo manteve parte dos direitos econômicos do jogador.

Guilherme Gomes (Gil Vicente)

O meia de 20 anos não chegou a entrar em campo no Brasileirão de 2026, mas integrou o banco de reservas em uma partida sob o comando de Leonardo Jardim. Guilherme foi vendido ao Gil Vicente, de Portugal, em setembro, após trajetória pelas categorias de base rubro-negras.

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Alan Santos (Benfica)

O atacante de 19 anos também não atuou pelo Flamengo no Brasileirão, mas foi relacionado por Jardim para o confronto com o Coritiba, em maio. Alan chegou a disputar três partidas pelo Campeonato Carioca antes de se transferir para o Benfica, de Portugal, em agosto.

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