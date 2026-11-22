Bastidores: como o Flamengo levou a taça do Brasileirão para o estádio do Palmeiras
Rubro-Negro organizou operação para transportar a taça conquistada em 2025 e celebrar o título na casa do rival
O Flamengo preparou uma operação especial para comemorar o título do Campeonato Brasileiro de 2026 na casa do Palmeiras. Como a CBF vetou a entrega do troféu desta temporada no Nubank Parque, o Rubro-Negro decidiu levar ao estádio a taça conquistada em 2025, na campanha comandada por Filipe Luís. A ideia foi uma forma de não deixar passar em branco a oportunidade de levantar um troféu diante do segundo colocado e de um dos maiores rivais dos últimos anos.
Bastidores da taça no estádio do Palmeiras
A iniciativa partiu de um integrante do staff rubro-negro e contou com o aval do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do diretor de futebol José Boto e de Gabriel Skinner, gerente de administração e logística. A operação foi organizada para que o troféu chegasse ao estádio sem chamar a atenção antes da hora.
Bap aprovou a ideia, mas fez uma ponderação: o Flamengo não deveria levar as camisas comemorativas do título. Os uniformes chegaram a vazar antes da confirmação da conquista, mas foram posteriormente apagados pelo clube. Assim, a decisão foi transportar apenas a taça de 2025, que contou com um pano preto escondendo o ano.
O troféu viajou dentro de um baú no avião da delegação. Já no estádio, entrou no gramado protegido por uma bolsa preta e foi entregue aos jogadores assim que a partida terminou. A reportagem do Lance! apurou que alguns atletas tinham conhecimento da iniciativa, principalmente as principais lideranças do elenco.
A organização também explica por que a taça não apareceu com os jogadores no retorno ao Rio de Janeiro. O troféu permaneceu sob os cuidados de integrantes do staff do Flamengo durante o desembarque, e não acompanhou a delegação junto aos atletas.
Taça vira protagonista da comemoração no estádio do Palmeiras
Depois do apito final, o troféu de 2025 ganhou espaço na festa rubro-negra no estádio do rival. Durante a comemoração, jogadores do Flamengo provocaram a torcida palmeirense com a taça, fazendo gestos de silêncio e pedindo respeito.
Do outro lado, o Palmeiras colocou o som do estádio em volume alto durante a celebração, em uma tentativa de abafar a festa dos visitantes. Mesmo sem o troféu oficial de 2026, o Flamengo encontrou uma maneira de marcar a conquista na casa do adversário.
Após a partida, o zagueiro Léo Ortiz comentou a presença da taça e brincou ao ser questionado sobre quem havia organizado a operação.
— Cara, eu não sei bem quem organizou isso aí. E, se soubesse, também não iria entregar (risos). Mas chegou e é isso que importa. É um protocolo da CBF, paciência. O Flamengo tem agora dez títulos, então tem troféu bastante para poder trazer para cá (risos). Sabíamos o quanto era importante vencer aqui pela rivalidade e tudo mais — afirmou.
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Taça oficial será entregue na última rodada
A entrega da taça do Brasileirão desse ano será na partida contra a Chapecoense, na última rodada do torneio, no Maracanã. O confronto será no dia 2 de dezembro.
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