O Flamengo já tem presença garantida em mais uma decisão nacional. Com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026, o Rubro-Negro assegurou vaga na Supercopa do Brasil de 2027 e disputará a sétima edição do torneio desde que a competição voltou ao calendário, em 2020.

Bruno Henrique e Arrascaeta levantam réplica da taça do Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A marca reforça a frequência do clube na disputa. Das oito edições realizadas entre 2020 e 2027, o Flamengo estará presente em sete. A única ausência aconteceu em 2024, quando o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, enfrentou o Palmeiras, vencedor do Brasileirão.

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O adversário rubro-negro na próxima edição ainda será definido entre Palmeiras e Grêmio. A vaga depende da definição da Copa do Brasil, que determinará o outro representante na disputa pelo título.

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Veja o histórico do Flamengo na Supercopa desde 2020

Desde o retorno da competição, o Flamengo acumulou conquistas, decisões e participações em diferentes cenários. O clube venceu as edições de 2020, 2021 e 2025, além de ter disputado outras finais.

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Confira os resultados

2020: Flamengo 3 x 0 Athletico

3 x 0 Athletico 2021: Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras

2 (6) x (5) 2 Palmeiras 2022: Atlético-MG 2 (8) x (7) 2 Flamengo

Atlético-MG 2 (8) x (7) 2 2023: Palmeiras 4 x 3 Flamengo

Palmeiras 4 x 3 2024: São Paulo 0 (4) x (2) 0 Palmeiras

São Paulo 0 (4) x (2) 0 Palmeiras 2025: Flamengo 3 x 1 Botafogo

3 x 1 Botafogo 2026: Corinthians 2 x 0 Flamengo

Corinthians 2 x 0 Flamengo 2027: Flamengo x Palmeiras ou Grêmio

Com a classificação assegurada para 2027, o Flamengo terá mais uma oportunidade de ampliar sua galeria de títulos da Supercopa e iniciar a próxima temporada em busca de uma conquista nacional.

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