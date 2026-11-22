Flamengo garante vaga na Supercopa do Brasil e disputará sétima edição desde retorno do torneio
Rubro-Negro enfrentará Palmeiras ou Grêmio em 2027
O Flamengo já tem presença garantida em mais uma decisão nacional. Com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026, o Rubro-Negro assegurou vaga na Supercopa do Brasil de 2027 e disputará a sétima edição do torneio desde que a competição voltou ao calendário, em 2020.
A marca reforça a frequência do clube na disputa. Das oito edições realizadas entre 2020 e 2027, o Flamengo estará presente em sete. A única ausência aconteceu em 2024, quando o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, enfrentou o Palmeiras, vencedor do Brasileirão.
O adversário rubro-negro na próxima edição ainda será definido entre Palmeiras e Grêmio. A vaga depende da definição da Copa do Brasil, que determinará o outro representante na disputa pelo título.
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Veja o histórico do Flamengo na Supercopa desde 2020
Desde o retorno da competição, o Flamengo acumulou conquistas, decisões e participações em diferentes cenários. O clube venceu as edições de 2020, 2021 e 2025, além de ter disputado outras finais.
Confira os resultados
- 2020: Flamengo 3 x 0 Athletico
- 2021: Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras
- 2022: Atlético-MG 2 (8) x (7) 2 Flamengo
- 2023: Palmeiras 4 x 3 Flamengo
- 2024: São Paulo 0 (4) x (2) 0 Palmeiras
- 2025: Flamengo 3 x 1 Botafogo
- 2026: Corinthians 2 x 0 Flamengo
- 2027: Flamengo x Palmeiras ou Grêmio
Com a classificação assegurada para 2027, o Flamengo terá mais uma oportunidade de ampliar sua galeria de títulos da Supercopa e iniciar a próxima temporada em busca de uma conquista nacional.
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