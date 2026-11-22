Após título brasileiro, Jardim dá quatro dias de folga ao elenco do Flamengo
Elenco se reapresenta na quinta-feira e terá três treinos antes de enfrentar o Coritiba
O elenco do Flamengo terá quatro dias de folga após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026. Depois do empate com o Palmeiras, no último sábado (21), que garantiu o título rubro-negro com duas rodadas de antecedência, o técnico Leonardo Jardim decidiu liberar os jogadores até a próxima quinta-feira (26).
Inicialmente, o grupo tinha uma atividade programada para este domingo, mas a programação foi alterada após a confirmação da conquista. Com isso, os jogadores terão descanso no domingo, na segunda, na terça e na quarta-feira, antes de se reapresentarem no Ninho do Urubu, às 10h de quinta.
O Flamengo terá três atividades em campo antes de enfrentar o Coritiba, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os treinos estão marcados para quinta e sexta-feira, às 10h, e sábado, às 11h. No mesmo sábado, a delegação embarca para Curitiba às 16h30.
Programação do Flamengo
|Data
|Horário
|Atividade
|Local
Quinta-feira (26/11)
10h
Treino
CT George Helal
Sexta-feira (27/11)
10h
Treino
CT George Helal
Sábado (28/11)
11h
Treino
CT George Helal
Sábado (28/11)
16h30
Voo para Curitiba
GIG / CWB
Domingo (29/11)
16h
Coritiba x Flamengo
Couto Pereira
Domingo (29/11)
21h
Voo de volta ao Rio
CWB / GIG
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Flamengo enfrenta o Coritiba no próximo domingo
O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Coritiba, no domingo (29), às 16h, no Couto Pereira.
Com o título brasileiro já garantido, o Flamengo disputa as duas últimas rodadas da competição para encerrar sua participação na temporada. Depois do confronto com o Coritiba, o time recebe a Chapecoense no Maracanã, pela última rodada, quando receberá a taça do torneio.
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