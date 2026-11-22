Maior ídolo da história do Flamengo, Zico parabenizou o clube pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2026. Após o empate com o Palmeiras, no sábado, que garantiu o decacampeonato rubro-negro, o Galinho de Quintino publicou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o título e reconhecer o trabalho da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores e da torcida.

Em publicação no Instagram, Zico destacou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o técnico Leonardo Jardim e os profissionais do departamento de futebol que participaram da campanha. Também fez questão de enaltecer o apoio dos torcedores ao longo da competição.

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— Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo por mais essa grande conquista. Presidente Bap e toda sua diretoria, ao Leo Jardim e toda sua equipe, aos jogadores e todos do departamento de futebol que de alguma forma ajudaram nessa caminhada e especialmente ao torcedor rubro-negro que foi incansável no apoio à equipe, aqui vai os parabéns e meu agradecimento como flamenguista — escreveu.

Flamengo comemorando título brasileiro no Nubank Parque (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

O ídolo classificou a conquista como merecida e terminou a mensagem com uma projeção otimista para o futuro do clube. Ao mencionar os dez títulos brasileiros do Flamengo, Zico desejou que a equipe conquiste outras dez taças.

— Uma conquista mais do que merecida. Saudações RBNGS e que venham outros 10 mais à frente — completou.

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Flamengo conquista o decacampeonato brasileiro

O Flamengo confirmou o título brasileiro de 2026 no sábado, diante do Palmeiras, após empate no confronto direto. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a conquista com duas rodadas de antecedência e chegou ao décimo título nacional na competição.

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