O título brasileiro do Flamengo rendeu provocações ao Palmeiras nas redes sociais, e Vini Jr, do Real Madrid, também entrou na brincadeira. Após a conquista rubro-negra na casa do rival, o atacante, revelado pelo clube carioca, comentou uma publicação do clube com a mensagem: "Dia triste em São Paulo". O perfil oficial do Flamengo respondeu: "Pegamos, cria".

A postagem rubro-negra mostrava momentos da comemoração dos jogadores durante a vitória sobre o Palmeiras. Em um dos vídeos, John Arias aparece fazendo um gesto de "aqui não", em uma referência à possibilidade de o Flamengo celebrar o título no estádio palmeirense.

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Na sequência, o clube também publicou um vídeo de Arrascaeta comemorando o gol de Samuel Lino. O uruguaio fez um gesto de provocação ao rival, reforçando o clima de festa rubro-negra em São Paulo.

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Jogadores do Flamengo também provocam o Palmeiras

Além de Vini Jr, jogadores do Flamengo participaram da interação nas redes sociais. Arrascaeta comentou "Toma", enquanto Bruno Henrique escreveu "Vai tomando". Já Léo Pereira deixou uma mensagem direcionada ao responsável pela publicação do clube: "Te amo, estagiário".

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Comentário de Vini Jr na postagem (Foto: Reprodução)

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