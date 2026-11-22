Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá chegou ao Flamengo em janeiro de 2026 cercado de expectativas. Após passagens por Milan, Lyon e West Ham, o meia retornou ao clube que o revelou em uma operação de R$ 315,669 milhões. Na primeira temporada de volta ao Brasil, conquistou o Campeonato Brasileiro, mas ainda deixou a sensação de que pode entregar mais com a camisa rubro-negra.

Afinal, Paquetá se pagou no Flamengo?

A resposta passa por uma avaliação que não pode ignorar o tamanho do investimento, mas também precisa considerar o contexto da temporada. O meia não foi protagonista absoluto da campanha, oscilou entre a titularidade e o banco de reservas e atuou em diferentes funções. Por outro lado, teve participação importante na conquista e terminou o Brasileirão com números ofensivos relevantes.

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Foram sete gols e uma assistência em 25 partidas na competição. Ou seja, oito participações diretas em gols, mesmo sem conseguir se estabelecer como titular absoluto de Leonardo Jardim. Em diferentes momentos, Paquetá foi utilizado como segundo volante, posição em que o treinador demonstra preferência por escalá-lo, mas também apareceu pelo lado direito do ataque.

Os números de Paquetá no Brasileirão

O desempenho ofensivo é um dos principais argumentos a favor da primeira temporada do meia. Mesmo com uma utilização que variou ao longo do campeonato, Paquetá conseguiu contribuir diretamente para o ataque rubro-negro e apresentou números de finalização acima da expectativa de gols.

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Números de Lucas Paquetá no Brasileirão 2026

Números de Paquetá pelo Brasileirão de 2026 (Foto: Arte/Lance!)

Um dado que chama a atenção é a diferença entre os gols marcados e o xG. Paquetá balançou as redes sete vezes, diante de uma expectativa de 3,64 gols. O número indica eficiência nas finalizações e capacidade de aproveitar oportunidades, mesmo sem apresentar um volume tão elevado de chances.

Na construção, o meia também participou da circulação de bola e da criação ofensiva. Foram 0,9 passes decisivos por partida e duas grandes chances criadas. Defensivamente, registrou média de 1,6 desarmes e 3,7 bolas recuperadas por jogo. São indicadores que ajudam a entender sua participação em diferentes fases do jogo e a versatilidade que ofereceu ao treinador.

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A questão é que o investimento feito pelo Flamengo naturalmente eleva a régua de avaliação. A expectativa é de protagonismo e regularidade. Paquetá teve momentos importantes, mas ainda não conseguiu sustentar esse nível durante toda a temporada.

Samuel Lino é exemplo de que o primeiro ano não define uma contratação

Um paralelo interessante para avaliar o cenário de Paquetá é a trajetória recente de Samuel Lino. O atacante chegou ao Flamengo em 2025 como a contratação mais cara da história do clube e também enfrentou dificuldades para corresponder imediatamente ao investimento.

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Depois de um início positivo, Lino passou por uma queda de rendimento e chegou a ser alvo de críticas de torcedores justamente pelo peso de sua contratação. A resposta veio na temporada seguinte. Com mais tempo de adaptação e uma pré-temporada completa, o atacante deu a volta por cima, tornou-se um dos principais nomes da equipe, chegou à Seleção Brasileira e terminou o ano como um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro.

A trajetória não significa que Paquetá necessariamente terá o mesmo desempenho, mas mostra como o primeiro ano não precisa determinar o retorno de uma contratação. O meia chegou em janeiro, durante uma temporada em andamento, e precisou rapidamente se adaptar ao elenco e às ideias de Leonardo Jardim.

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Agora terá a oportunidade de começar um ano desde o início com o grupo, participar da preparação e buscar maior regularidade. A expectativa é que, com mais tempo de trabalho, consiga assumir um protagonismo ainda maior em 2027.

Título brasileiro tem significado especial para Paquetá

A conquista também representa um capítulo importante na trajetória pessoal do jogador. Cria do Ninho, Paquetá deixou o Flamengo ainda jovem e passou anos no futebol europeu. O retorno, em 2026, tinha um objetivo que ia além de vestir novamente a camisa rubro-negra: conquistar títulos pelo clube que o revelou.

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Após a confirmação do Brasileirão, o meia não escondeu a emoção ao falar sobre o significado da conquista:

— Cara, é uma felicidade enorme! Eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo. Cheguei nesse clube com 8 anos. Meu maior sonho sempre foi vencer com essa camisa. E eu passei 2 anos muito difíceis lá fora. E eu decidi voltar porque eu queria ter essa sensação. Eu queria me sentir acolhido, eu queria estar no time do meu coração, eu queria vencer com esse clube. São 10 títulos brasileiros, 131 anos de clube, então é pra entrar para a história. É só o primeiro título. E a gente quer mais. Ano que vem a gente vai buscar mais — disse Paquetá.

Paquetá após Palmeiras x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo encerrou uma temporada de altos e baixos. Apesar dos vices na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, da eliminação precoce na Copa do Brasil e da queda na semifinal da Libertadores, a equipe conseguiu reagir no Brasileiro, superar a vantagem do Palmeiras e confirmar o título.

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Paquetá fez parte dessa arrancada. Não foi o principal protagonista, mas contribuiu com gols, versatilidade e participação em uma campanha que terminou com uma conquista importante para o clube e para sua própria história.

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Então, Paquetá se pagou? Pelo tamanho do investimento e pela expectativa criada, ainda é cedo para dar essa resposta de forma definitiva. A primeira temporada teve contribuições importantes, mas também mostrou que o meia pode entregar mais. O título brasileiro já é uma conquista de peso, especialmente para um jogador formado no clube. Em 2027, com adaptação, preparação completa e maior entrosamento, o Flamengo espera que o investimento histórico comece a se traduzir em ainda mais protagonismo dentro de campo.

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