Diego Ribas comemora título do Flamengo e enaltece Bruno Henrique e Arrascaeta
Ex-capitão rubro-negro destacou a fome por conquistas da dupla
O título brasileiro conquistado pelo Flamengo no sábado (21), após o empate com o Palmeiras, motivou uma homenagem especial de Diego Ribas a dois dos principais nomes da geração vitoriosa rubro-negra. Em publicação nas redes sociais, o ex-meia e ídolo flamenguista parabenizou o clube pelo decacampeonato e deixou um recado direcionado a Bruno Henrique e Arrascaeta, destacando a fome por conquistas e a postura dos jogadores.
Um dos líderes do elenco que iniciou a trajetória de títulos do Flamengo a partir de 2019, Diego ressaltou a importância da cultura vencedora construída naquele período e afirmou que se sente parte das conquistas atuais ao observar a continuidade desse comportamento nos jogadores que seguem no clube.
— Quero deixar aqui um destaque ainda maior para Bruno Henrique e Arrascaeta. (...) Quando vejo o Bruno Henrique, Arrascaeta, cada vez com mais fome, cada vez mais postura de um verdadeiro vencedor, eu me sinto também fazendo parte disso — escreveu.
Diego também falou sobre a cobrança enfrentada pelos dois jogadores e destacou o nível de exigência que eles mantêm consigo mesmos. Para o ex-capitão, a trajetória vitoriosa exige dedicação constante, mesmo diante das dificuldades.
— Não é fácil, pessoal, jogadores desse nível. A cobrança externa é alta, mas a interna é ainda mais. Eu sei o que o Bruno Henrique se cobra, eu sei o que o Arrascaeta se cobra. Eu sei como é desafiador em muitos momentos seguir com essa força e seguir em busca de fazer dessa camisa cada vez mais vitoriosa. É prazeroso, mas também é muito desafiador. E eles têm conseguido de forma brilhante — destacou.
Diego Ribas relembra cultura vencedora construída em 2019
Presente na reconstrução do Flamengo e um dos capitães da equipe que conquistou títulos importantes a partir de 2019, Diego relembrou a mensagem que o grupo carregava naquele período: a responsabilidade de tornar a camisa rubro-negra cada vez mais vencedora.
— Me sinto principalmente participando de tudo isso quando eu vejo uma cultura que nós falávamos muito. Aquela liderança foi sendo construída, se destacou muito ali em 2019, onde nós falávamos que essa camisa que a gente veste tem que ser cada vez mais vitoriosa. Enquanto nós estivermos aqui, que não vai ser para sempre, ela tem que ser cada vez mais vitoriosa — afirmou.
O ex-jogador também aproveitou a publicação para pedir que a torcida continue demonstrando carinho e respeito a Bruno Henrique e Arrascaeta. Os dois foram homenageados recentemente pelo clube com bustos na Gávea.
— Vi o busto lá do Bruno, vi o do Arrasca. Mas tão importantes, ou mais do que um busto, são as pequenas atitudes diárias que nós podemos demonstrar no estádio. O respeito, o carinho, a honra... Continuem. E Bruno, Arrasca, parabéns, meus amigos. Amo vocês, cada vez mais admirador e fã — declarou.
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Ao final, Diego parabenizou o Flamengo e a torcida pela conquista e reforçou que continuará acompanhando e celebrando o momento do clube.
— Os troféus são importantes, muito importantes, mas mais importante ainda é a conduta de pessoas que inspiram e encorajam, e vocês são assim. Parabéns ao Flamengo, parabéns à Nação Rubro-Negra — concluiu.
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