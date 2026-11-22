O gol do deca do Flamengo e seus milhões de roteiristas
Gol de Samuel Lino, construído por Arrascaeta, Bruno Henrique e um caprichoso rubro-negro, uniu gerações e entrou para a história.
Um gol de título brasileiro é especial por si só. Na casa de um grande rival, aos 30 minutos do segundo tempo, ainda mais. Mas o tento que fez do Flamengo decacampeão foi além. Uma jogada que começa com os dois maiores vencedores da história rubro-negra e termina com o melhor jogador do clube em 2026. O passado, o presente e o futuro coexistindo na catarse de 40 milhões, fora os que já não vibram mais aqui.
O já imortal Arrascaeta fazia um jogo bem ruim contra o Palmeiras, até que seu companheiro de busto na Gávea saiu do banco de reservas. Seis minutos da dupla foram suficientes para colocar em prática um entrosamento de sete anos, que já rendeu 19 títulos ao Flamengo.
O uruguaio driblou Lucas Evangelista e encontrou Bruno Henrique entre os defensores do Palmeiras. Com apenas um toque na bola, o camisa 27 desmontou um sistema muito bem treinado e determinado a não deixar a festa acontecer no seu próprio salão.
Não adiantou. O passe genial caiu nos pés do melhor jogador do Flamengo na temporada. Inspirado no assistente, Lino chutou de primeira para fazer seu 13º e mais importante gol no Campeonato Brasileiro.
A dupla que transformou o passado recente do Flamengo e se colocou entre lendas como Zico, Leandro e Júnior entregou a bola para quem já é o presente e tem tudo para ser o futuro do Clube de Regatas. O roteirista, seja lá quem for, quis muito que fosse assim.
Talvez cada rubro-negro tenha seu próprio palpite sobre o responsável pelo roteiro. Um pai que ensinou o filho a amar o Flamengo, uma avó que não perdia um jogo, um amigo com quem se dividiam as alegrias e as derrotas. Gente que partiu e deixou um pedaço de si em cada comemoração de quem ficou.
O futebol é cheio de possibilidades. O gol do décimo título poderia ter saído dos pés do camisa 10. Ou de uma cabeçada de Danilo, herói do tetra da Libertadores, subindo mais alto que todo mundo mais uma vez contra o Palmeiras. Mas foi como foi.
Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. Tudo reunido em uma jogada simples que durou poucos segundos, mas que será lembrada para sempre.
Daqui a muitos anos, talvez alguns torcedores não lembrem do minuto exato. Mas quem viu aquela bola entrar no canto direito de Carlos Miguel dificilmente vai esquecer onde estava, quem abraçou e, principalmente, quem gostaria de ter abraçado.
O importante é que está na história. E cada rubro-negro vai contá-la à sua maneira.
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