Flamengo decacampeão brasileiro: defesa sólida, meio-campo técnico e ataque de protagonistas
Time de Leonardo Jardim construiu uma campanha consistente para conquistar mais um título nacional
O Flamengo confirmou o título do Campeonato Brasileiro após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo. Com a conquista antecipada, o Rubro-Negro coroou uma campanha marcada pelo equilíbrio entre os setores, pela força coletiva e pelo protagonismo de jogadores que fizeram a diferença ao longo da competição.
A equipe de Leonardo Jardim encontrou uma identidade baseada na segurança defensiva, na qualidade técnica do meio-campo e na capacidade de criar oportunidades no ataque. Os números ajudam a explicar o desempenho: o Flamengo terminou como dono do melhor ataque do campeonato, teve a segunda defesa menos vazada e liderou a estatística de grandes chances criadas.
Mas a campanha não se resume aos números. A sintonia da dupla de zaga, a importância de Jorginho na organização do jogo e o crescimento de Samuel Lino e Carrascal ajudam a entender como o Flamengo chegou ao título.
Os números do Flamengo campeão brasileiro
Em 36 partidas disputadas, o Flamengo construiu uma campanha de 24 vitórias, oito empates e quatro derrotas. O desempenho colocou o time entre os principais destaques estatísticos do campeonato.
Números do Flamengo no Brasileirão:
- 36 jogos
- 24 vitórias
- 8 empates
- 4 derrotas
- 74 gols marcados — melhor ataque
- 31 gols sofridos — segunda melhor defesa
- 125 grandes chances criadas — líder da estatística
- 7,88 finalizações para marcar um gol
O conjunto dos números mostra um time capaz de controlar partidas, produzir ofensivamente e, ao mesmo tempo, oferecer segurança na defesa. Essa combinação foi determinante para a conquista.
Defesa como ponto de partida: Ortiz e Léo Pereira formam dupla de confiança
Existe um velho lema no futebol de que grandes equipes são construídas a partir de uma grande defesa. No caso do Flamengo, a campanha do título reforçou essa ideia. A dupla formada por Léo Ortiz e Léo Pereira foi um dos principais pilares do time de Leonardo Jardim.
A sintonia entre os dois zagueiros ficou evidente ao longo do campeonato. Além da confiança nas ações defensivas, os jogadores apresentam características que se complementam. Léo Pereira tem força na disputa aérea e vem de uma temporada de alto nível, a ponto de conquistar uma convocação para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.
Léo Ortiz, por sua vez, oferece uma característica importante na construção das jogadas. Com qualidade técnica, o zagueiro costuma participar mais da saída de bola, abrir o jogo e procurar passes que ajudem a equipe a avançar pelo campo. Não se limita a defender: também contribui para dar clareza à construção ofensiva.
A importância da dupla também aparece quando um dos titulares não está disponível. Danilo, experiente e consolidado, oferece segurança para a equipe. O defensor também esteve na Copa do Mundo e reúne qualidade tanto no jogo aéreo quanto na saída de bola. Foi uma alternativa importante, como aconteceu no confronto com o Palmeiras.
Jorginho dá organização e qualidade ao meio-campo
Se a defesa oferece segurança, Jorginho é um dos responsáveis por dar organização ao time. O meio-campista se tornou uma peça fundamental na engrenagem rubro-negra, com capacidade para controlar o ritmo da partida e encontrar soluções com a bola nos pés.
O jogador reúne visão de jogo, qualidade técnica e inteligência tática. Seus passes ajudam a clarear as jogadas e a conectar os setores, enquanto sua leitura permite que, em diferentes momentos, funcione quase como um treinador dentro de campo.
A relação com a torcida também ganhou um significado especial. Jorginho chegou ao Brasil em busca de um clube para chamar de seu e encontrou no Flamengo esse ambiente de identificação. Na chegada da delegação ao Rio de Janeiro, após a conquista, o meio-campista celebrou com os torcedores e destacou a realização de viver aquela experiência no futebol brasileiro.
Arrascaeta e a qualidade técnica para decidir
Outro nome indispensável na análise é Giorgian de Arrascaeta. Com a camisa 10, o uruguaio oferece ao Flamengo, desde 2019, uma capacidade de criação que poucos jogadores conseguem reproduzir.
O meia tem recursos para encontrar passes diferentes, acelerar uma jogada ou resolver uma partida com uma finalização de qualidade. Sua técnica e inteligência tática fazem dele uma referência na construção ofensiva. Em um time com diferentes alternativas para atacar, Arrascaeta é o jogador capaz de encontrar soluções quando o caminho parece mais difícil.
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Samuel Lino e Carrascal: os protagonistas do ataque
No setor ofensivo, dois jogadores merecem destaque especial: Samuel Lino e Jorge Carrascal. A dupla ganhou importância ao longo da campanha e foi fundamental para dar criatividade, velocidade e alternativas ao ataque rubro-negro.
Samuel Lino, na avaliação desta análise, foi o principal jogador do Flamengo no Brasileirão. Sob o comando de Leonardo Jardim, o atacante deixou de ser apenas uma opção de velocidade e drible pelos lados do campo. Passou a participar mais da construção, aparecer em zonas centrais, criar oportunidades e finalizar com maior frequência.
A transformação fez de Lino um jogador mais completo. Além de manter a capacidade de vencer duelos individuais, passou a contribuir diretamente para a criação e a conclusão das jogadas. O desempenho o coloca entre os grandes protagonistas da campanha.
Carrascal também teve participação importante. Com habilidade, velocidade e capacidade de desequilibrar no um contra um, o colombiano ganhou espaço e se consolidou como uma alternativa importante no time titular. Seu crescimento aumentou a concorrência no setor ofensivo e deixou Plata em uma posição menos privilegiada na disputa por espaço.
Pedro mantém importância mesmo sem viver seu melhor ano
Pedro também precisa entrar na conta. Embora não tenha vivido, na avaliação desta análise, sua melhor temporada com a camisa do Flamengo, o centroavante segue entre os principais nomes do ataque e ainda busca a artilharia do Campeonato Brasileiro.
O dado ajuda a dimensionar sua importância: mesmo em um ano de oscilações, o camisa 9 aparece na disputa pela liderança dos goleadores. Sua presença oferece ao Flamengo uma referência dentro da área e mais uma alternativa para transformar o volume ofensivo em gols.
Pontos de cobrança durante a campanha
Nem todos os setores passaram pela temporada sem questionamentos. Rossi conviveu com críticas em diferentes momentos, enquanto a lateral esquerda também foi alvo de cobranças da torcida, principalmente pelas oscilações de Ayrton Lucas. Alex Sandro também enfrentou questionamentos ao longo da campanha.
Isso não apaga a importância dos jogadores na conquista. Rossi, por exemplo, teve participações relevantes em partidas decisivas, incluindo o confronto com o Palmeiras. O título é resultado de um trabalho coletivo, e os atletas que passaram por momentos de cobrança também fizeram parte da trajetória.
O coletivo de Jardim potencializou as individualidades
A conquista do Flamengo passa, necessariamente, pelo trabalho de Leonardo Jardim. O treinador conseguiu montar uma equipe regular, com equilíbrio entre os setores e capacidade de encontrar diferentes caminhos para vencer.
A defesa teve uma dupla de zaga entrosada e alternativas experientes. O meio-campo contou com a organização de Jorginho e a criatividade de Arrascaeta. No ataque, Samuel Lino e Carrascal cresceram de produção, enquanto Pedro manteve sua importância como referência ofensiva. Ainda tem outros nomes super importantes na trajetória, como Varela, Pulgar, Paquetá e Bruno Henrique, por exemplo.
O mérito de Jardim esteve em fazer essas características funcionarem dentro de uma estrutura coletiva. O Flamengo não dependeu de um único jogador ou de uma única maneira de jogar. Teve consistência para defender, qualidade para construir e poder de fogo para decidir.
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