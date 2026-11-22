Apesar de investimento recorde, Flamengo conquista deca com espinha dorsal de anos anteriores
Rubro-Negro investiu R$ 667,7 milhões em atletas na temporada, mas dez dos 11 jogadores que começaram o jogo do título já integravam o elenco no ano passado
O Flamengo conquistou o décimo título brasileiro de sua história após realizar o maior investimento em atletas de todos os tempos. Apesar dos R$ 667,7 milhões destinados a contratações e outros custos com jogadores em 2026, a equipe comandada por Leonardo Jardim manteve uma base construída ao longo das últimas temporadas. No empate por 1 a 1 com o Palmeiras, que garantiu o decacampeonato neste sábado (21), dez dos 11 titulares já estavam no clube antes do início do ano.
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A única exceção foi Lucas Paquetá. Contratado junto ao West Ham, da Inglaterra, o meia representou o principal investimento rubro-negro da temporada, com custo total de R$ 315,7 milhões. O jogador começou a partida no Nubank Parque na vaga de Pulgar, suspenso, e chegou a acertar o travessão ainda no primeiro tempo.
Entre os 16 jogadores utilizados por Jardim durante o confronto, apenas dois foram contratados em 2026: Paquetá e o zagueiro Vitão, que substituiu Danilo na etapa final.
A escalação inicial reuniu atletas que chegaram ao Flamengo em diferentes momentos. Arrascaeta e Bruno Henrique, contratados em 2019, representam a geração mais vitoriosa do clube. Pedro e Varela também atravessaram diferentes comissões técnicas, e Rossi, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gonzalo Plata foram incorporados ao grupo nos últimos anos.
O próprio elenco campeão de 2025 forneceu peças importantes para a campanha atual. Danilo, Jorginho e Samuel Lino, por exemplo, chegaram na temporada passada e tiveram participação direta na conquista do bicampeonato consecutivo.
Flamengo bate recorde de investimentos em 2026
O Flamengo encerrou as janelas de transferências de 2026 com R$ 667,7 milhões investidos em atletas, segundo o balancete financeiro referente ao terceiro trimestre. O montante representa o maior investimento anual da história do clube e inclui contratações, pagamentos relacionados a negociações anteriores e custos com renovações.
A chegada de Paquetá concentrou a maior parcela dos gastos. O retorno do meia formado nas categorias de base do Flamengo custou R$ 315,7 milhões, considerando a transferência, luvas, impostos e intermediações.
Outros quatro jogadores foram contratados ao longo da temporada: Vitão, Andrew, Joaquín Freitas e Anthony Valencia.
Somadas, as cinco operações alcançaram aproximadamente R$ 543 milhões. O restante dos investimentos contabilizados na temporada inclui outros compromissos relacionados ao elenco, como luvas por renovação contratual e pagamentos complementares de transferências anteriores.
Embora o investimento tenha ampliado as alternativas disponíveis para Leonardo Jardim, a base utilizada nos principais jogos permaneceu semelhante à que já estava no Flamengo.
Espinha dorsal sustentou campanha do título
A manutenção de jogadores experientes foi importante para a regularidade do Flamengo ao longo do Campeonato Brasileiro. Rossi permaneceu como titular no gol, e Léo Ortiz e Léo Pereira formaram uma das principais opções de dupla de zaga da equipe.
No meio-campo, Erick Pulgar e Jorginho tiveram papel fundamental na sustentação do sistema de Jardim. O chileno foi responsável por boa parte das ações de recuperação da posse, e o ítalo-brasileiro participou da organização ofensiva.
No ataque, Pedro seguiu como referência para as finalizações, e Arrascaeta manteve a responsabilidade de conectar os setores, apesar da queda em relação ao ano passado. Samuel Lino, contratado em 2025, encontrou uma nova função com Jardim e se transformou no principal destaque individual do Flamengo no Brasileirão.
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