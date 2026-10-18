O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 neste domingo (18), mas o resultado escondeu, de certa forma, a ineficácia do time carioca nas finalizações, principalmente no primeiro tempo. Após a partida na Arena Fonte Nova, o técnico Leonardo Jardim explicou como é feito esse trabalho. Além disso, o treinador destacou o quanto a vitória dá confiança para o confronto de quinta-feira contra o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, após o empate na Argentina.

- Os treinadores não treinam eficácia, treinam situações de gol, como chegar lá para criar situações. Depois os jogadores que vão executar no momento. Essa parte quero deixar claro que treinadores não treinam eficácia. Em relação ao jogo da Libertadores, não criamos as situações. Por mérito nosso, do adversário, como defendeu. Há estratégias e razões físicas. Quando tomo decisões de vai jogar esse, aquele… é uma equipe competitiva. Um jogador como Paquetá pode jogar no cansaço do Erick (Pulgar), poderia jogar no cansaço do Lino, do Carrascal, em várias posições. Entrou no jogo, fez um gol. Outros jogam hoje, jogam amanhã. Não vale jogar com jogadores cansados ou em 50%. Nós temos o elenco que temos e temos opções para todas as posições — disse Jardim, técnico do Flamengo.

Jogadores comemoram gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- É possível corrigir, mas da forma que jogamos vai acontecer sempre. Não são máquinas. Hoje, por exemplo, o passe do Lino para trás sem ver é mais uma decisão do que da estratégia. O outro também foi uma questão de decisão. Mas não quero que minha equipe deixe de jogar. Se começamos a dar chutão para frente, também vamos ter erros e vai descaracterizar o que são nossas ideias e o perfil dos jogadores. Não podemos querer imitar os outros. Vamos tentar falhar menos, mas quero que o time jogue - analisou.

Apesar da ausência de capricho nas finalizações, Jardim afirmou que a sua equipe jogou como mandante nos dois tempos, mesmo fora de casa.

- Em um clube como o Flamengo, precisamos de vitórias. É um clube que está habituado a ganhar e jogar para vencer todos os jogos, independente do resultado dos adversários. Na primeira parte nos faltou eficácia. Poderia ter sido um resultado melhor se fôssemos para o intervalo com mais eficácia. Hoje, o Flamengo foi mandante nos dois tempos - disse Jardim.

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Erro de Rossi

Outro ponto que deixou os torcedores na bronca foi uma falha do goleiro Rossi ainda no primeiro tempo, quando saiu jogando mal. A insatisfação da torcida passa pela irregularidade do argentino. Jardim abordou o tema.

- Os erros só acontecem aos que estão em campo. Tivemos um passe errado, não queremos que aconteça. São processos inerentes ao que é nosso método de jogo, mas queremos ser mais eficazes nesse tipo de situação e errar menos. Nossa linha defensiva não sofreu gols e está de parabéns. O Bahia costuma marcar em casa e hoje saímos invictos no aspecto defensivo — explicou.

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Veja outras respostas de Jardim Após Bahia x Flamengo

Retorno de Jorginho

"Todo mundo sabe que nossos jogadores são importantes e é bom estarem disponíveis. Somos só 11, por isso ainda hoje o Alex não conseguia jogar e o Royal jogou e não sentimos dificuldades. Essa polivalência e essa capacidade de superar aqueles que não estão que fazem do Flamengo uma equipe forte. Por isso trato todos muito bem."

Jogadores retornam na Libertadores?

"Gostaria de responder (quem tem condições), mas não sei. Vamos ver Ayrton, Arrascaeta… Evertton Araújo penso que não vai estar. Vinha com o grupo, mas não está outra vez. O Danilo está fora."

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Jogadores que podem atuar como camisa 10

"Várias coisas. O Lino é mais dinâmico, preenche mais a área. O Carrascal talvez seja o melhor a buscar o jogo por dentro e conseguir arrancar. O Paquetá e o que preenche melhor os espaços e entra bem na área e finaliza. Tudo isto faz parte das nossas necessidades. E também precisamos entender que o momento dos jogadores é importante. É isso que eu pretendo."

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