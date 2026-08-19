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Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

Rubro-Negro precisa da vitória para avançar na Libertadores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 20:02
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, o treinador português colocou Pedro no lugar de Bruno Henrique, em comparação com a equipe que iniciou o jogo de ida, no Mineirão.

A principal mudança no time carioca é a entrada do camisa 9, que saiu do banco no primeiro confronto e participou do gol de empate ao sofrer a falta que originou o gol de Paquetá. Para os torcedores, foi um erro iniciar aquela partida com o atacante no banco. No confronto no Maracanã, em que o Flamengo deve propor ainda mais o jogo, Pedro será a referência dentro da área.

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Escalação do Flamengo

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Leonardo Jardim pelo Flamengo no Mineirão
Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Manú Aguilar/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Desfalques no Maracanã

O Flamengo tem três desfalques para essa partida: Vitão, Alex Sandro e De la Cruz. Os três jogadores se recuperam de lesões musculares.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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