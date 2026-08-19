Flamengo encara o Cruzeiro por uma noite que pode mudar o rumo da temporada Rubro-Negro precisa vencer no Maracanã para avançar às quartas da Libertadores

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O jogo do ano. Um divisor de águas. O Flamengo encara o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, em uma partida que, sem exagero, pode ser tratada como a mais importante da temporada para o time de Leonardo Jardim. Diante de um estádio lotado, o Rubro-Negro busca a classificação para as quartas de final da Libertadores e, com ela, a manutenção do sonho do bicampeonato consecutivo e do inédito pentacampeonato continental entre os brasileiros.

Não é exagero dizer que o Flamengo se consolidou como uma das grandes forças da Libertadores nos últimos anos. Nas últimas sete edições, o clube conquistou três títulos e se colocou novamente entre os principais candidatos a seguir empilhando taças. Há estrutura, investimento e um elenco que está entre os melhores da América do Sul.

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Mas nada disso importa nesta quarta-feira. O futuro pouco importa. O planejamento pouco importa. O que importa é o Cruzeiro, o Maracanã e os 90 minutos que podem definir o rumo do Flamengo na temporada. E o torcedor sabe disso.

O campo fala: Pedro tem que jogar

Cerca de 70 mil flamenguistas estarão nas arquibancadas para empurrar o time de Arrascaeta, Jorginho, Rossi, Samuel Lino e, principalmente, Pedro. Sim, Pedro. O camisa 9 precisa estar em campo diante do Cruzeiro.

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O empate por 1 a 1 no Mineirão deixou uma lição clara para Jardim: independentemente da postura do adversário, o Flamengo precisa de um homem de referência dentro da área. E Pedro é esse jogador.

Pedro na partida contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Lição do jogo de ida

No primeiro confronto, o atacante começou no banco e o time sentiu sua ausência. Quando conseguia construir as jogadas, principalmente pelos lados do campo, o Flamengo chegava perto da área, mas muitas vezes não encontrava um ponto de referência para concluir as jogadas.

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A diferença ficou ainda mais evidente no lance do gol rubro-negro. A jogada começou justamente após uma falta sofrida por Pedro. A presença do camisa 9, mesmo sem participar diretamente da finalização de Paquetá, ajudou a mudar o cenário da partida.

Contra o Mirassol, no fim de semana, Pedro mostrou novamente por que é peça fundamental para Jardim. Foi um atacante construtivo, participativo e, sobretudo, goleador. Marcou duas vezes e reassumiu a artilharia do Brasileirão.

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Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Diante de tudo isso, a tendência é que Pedro comece como titular no Maracanã. E talvez essa seja uma das decisões mais importantes de Jardim antes de a bola rolar.

Flamengo x Cruzeiro: uma decisão que pode mudar a temporada

O confronto entre Flamengo e Cruzeiro vai muito além de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Atual campeão brasileiro e da própria Libertadores, o clube decidiu mudar de rota nesta temporada ao interromper o trabalho de Filipe Luís e contratar Jardim. A escolha, por si só, já colocava uma régua alta sobre o treinador português. Ele chegou sabendo que, no Flamengo, o bom trabalho precisa rapidamente se transformar em resultado.

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A eliminação para o Vitória na Copa do Brasil aumentou essa pressão. Um clube do tamanho do Flamengo não planeja a temporada para cair tão cedo em uma competição de tamanha importância, seja pelo aspecto financeiro, seja, principalmente, pelo esportivo. Por isso, o Cruzeiro ganhou um peso ainda maior.

Uma classificação nesta quarta-feira mantém vivo o principal sonho da temporada e devolve ao torcedor a perspectiva de disputar novamente o título da Libertadores. Uma eliminação, por outro lado, muda completamente o ambiente no Ninho do Urubu.

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O Flamengo passaria a ter apenas o Brasileirão como grande objetivo nacional e, naturalmente, aumentaria a pressão pela conquista do campeonato. O resultado desta quarta-feira, portanto, não define apenas o próximo adversário do clube. Pode definir também o tom dos próximos meses.

Maracanã precisa ser Maracanã

Para os rubro-negros, o Maracanã precisará ser, mais uma vez, o Maracanã. O estádio das grandes noites. Das viradas improváveis. Dos jogos em que a atmosfera pesa sobre o adversário e empurra o Flamengo.

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É o Maracanã do "inferno" contra o Atlético-MG, em 2022. O Maracanã da classificação dramática diante do Emelec, na Libertadores de 2019. O Maracanã do 5 a 0 sobre o Grêmio, também em 2019, em uma das maiores atuações da história recente do clube.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance)

Nesta quarta-feira, o Flamengo precisará novamente desse ambiente. Porque o Cruzeiro já mostrou no Mineirão que pode competir de igual para igual. Porque a vaga está aberta. E porque, desta vez, não haverá amanhã na Libertadores para o time que ficar pelo caminho. O Flamengo entra em campo sabendo exatamente o tamanho da noite. E o Maracanã também.

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