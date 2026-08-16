Jardim define escalação do Flamengo com mudanças; veja onde assistir Rubro-Negro terá decisão contra o Cruzeiro na Libertadores

O Flamengo está escalado para enfrentar o Mirassol neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Jardim optou por utilizar um time misto, pensando no confronto contra o Cruzeiro, na quarta-feira (19), pela Libertadores.

➡️Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança

O duelo no Maião terá transmissão do Premiere, Record e CazéTV.

Escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Paquetá e Carrascal; Luiz Araújo, Plata e Pedro.

Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O duelo deste domingo (16) é fundamental para a equipe de Leonardo Jardim na disputa pela liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 42 pontos, seis a menos que o Palmeiras, primeiro colocado, e ainda possui um jogo a menos. O Leão Caipira aparece em situação diferente: está em 15º lugar, com 23 pontos, apenas um acima do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

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Será apenas o terceiro confronto da história entre os clubes. Os dois primeiros ocorreram pelo Brasileirão de 2025, com uma vitória do Flamengo e um empate. O encontro pelo primeiro turno desta edição, válido pela quarta rodada, foi adiado e ainda não tem nova data definida.

Encontro de 2025 teve clima de despedida

A primeira partida entre Mirassol e Flamengo no Estádio José Maria de Campos Maia ocorreu na última rodada do Brasileirão de 2025. Na ocasião, o resultado tinha pouco impacto para os dois clubes.

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O Flamengo já havia confirmado matematicamente o título brasileiro, enquanto o Mirassol havia garantido a quarta colocação e a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro ainda se preparava para disputar a Copa Intercontinental, em Doha, no Catar.

Por isso, o Mais Querido levou a campo uma escalação formada quase inteiramente por jogadores das categorias de base, no mesmo dia que o elenco principal viajava rumo ao Oriente Médio. Michael, que deixou o clube em janeiro deste ano, foi o único relacionado que não havia sido formado pelo Rubro-Negro. Evertton Araújo e Wallace Yan eram os outros atletas com espaço no elenco profissional.

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Mesmo com o cenário de cumprimento de tabela, a partida entregou emoção e seis gols. Douglas Telles e Guilherme, duas vezes, colocaram o Flamengo em vantagem. Chico Kim, Alesson e Cristian Renato marcaram para o Mirassol e garantiram o empate por 3 a 3.

Agora, o cenário é diferente. O Flamengo retorna a Mirassol com o elenco principal e em busca de pontos para se aproximar do Palmeiras. Do outro lado, o Leão tenta somar pontos para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.

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