Jardim defende Pulgar em polêmica no Fla-Flu: 'Não foi para vermelho'

O Flamengo deu mais um passo consistente na busca pelo título do Brasileirão. Diante de mais de 63 mil torcedores no Maracanã, o Rubro-Negro superou o Fluminense por 1 a 0 na tarde deste domingo (11), em duelo válido pela 30ª rodada do campeonato nacional. O gol da vitória foi marcado por Carrascal no segundo tempo, garantindo a permanência isolada do clube da Gávea na liderança, agora com 64 pontos. O Tricolor, por sua vez, permaneceu com 51 pontos e segue momentaneamente na terceira posição.

Leonardo Jardim em coletiva após vitória contra o Fluminense (Foto: Igor Reis / Lance!)

Para além do resultado decisivo no placar, o Fla-Flu foi marcado por fortes discussões de arbitragem, especialmente em um lance envolvendo o volante Erick Pulgar, que motivou uma manifestação direta do técnico Leonardo Jardim após o encerramento do clássico.

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Leonardo Jardim sai em defesa de Pulgar

O momento mais tenso da primeira etapa ocorreu aos 30 minutos. Em uma disputa no setor de meio-campo, Erick Pulgar atingiu com firmeza o joelho do atacante argentino Castillo. Os jogadores do Fluminense cercaram a arbitragem, exigindo o cartão vermelho direto para o meio-campista chileno, mas o árbitro Rafael Klein optou por punir o atleta rubro-negro apenas com o cartão amarelo.

Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Leonardo Jardim rebateu as cobranças tricolores pela expulsão de seu comandado. O treinador sustentou que a jogada não teve intensidade para cartão vermelho e utilizou o diretor de comunicação do próprio Flamengo como exemplo ilustrativo para explicar a dinâmica do contato físico e a interpretação da regra na partida.

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Como foi a partida entre Flamengo e Fluminense?

Antes da polêmica, o Flamengo já havia imposto forte volume ofensivo. Logo no primeiro minuto, Samuel Lino exigiu boa defesa de Fábio. Na sequência, Paquetá e Pedro também criaram chances claras para abrir o marcador, enquanto o Fluminense assustou em cabeceio de Castillo e em arremate por cima após jogada individual de Acosta.

Na segunda etapa, o Tricolor ameaçou em chute de fora da área de Martinelli, defendido por Rossi. Contudo, a pressão do time de Leonardo Jardim surtiu efeito: após cruzamento preciso de Paquetá vindo da esquerda, o colombiano Carrascal apareceu no segundo pau para empurrar para as redes e incendiar o Maracanã. Nos minutos finais, a equipe de Marcão pressionou com as entradas de Ganso, Hulk e Savarino, e quase igualou o placar nos acréscimos com Serna, mas Rossi realizou grande intervenção para assegurar a vitória rubro-negra.

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