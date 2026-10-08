Jardim aponta erro da arbitragem em empate do Flamengo com o Santos: 'É cartão vermelho'
Treinador afirmou que Barreal deveria ter sido expulso por entrada em Carrascal
O técnico Leonardo Jardim questionou a arbitragem no empate por 2 a 2 entre Flamengo e Santos, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro. Após a partida, o treinador afirmou que Barreal deveria ter sido expulso pela entrada no tornozelo de Carrascal, ainda no primeiro tempo. Apesar da reclamação, o português reconheceu que os pênaltis marcados contra o Rubro-Negro foram corretos.
"Não existe polêmica, existem erros. Eram pênaltis, não há polêmica, quando uma entrada a meia perna por trás, também não há polêmica. É cartão vermelho. Tem erros e decisões acertadas. As duas decisões contra nós, foram acertadas. E, a nosso favor, não foram acertadas", declarou Jardim.
Jardim lamenta pontos perdidos pelo Flamengo
Além de criticar a arbitragem, o treinador reconheceu que o Flamengo deixou escapar a vitória diante do Santos. Na avaliação do português, a equipe tinha o controle da partida antes dos acontecimentos que mudaram o cenário do confronto.
"Estávamos ganhando de 2 a 0 e perdemos dois pontos. É nossa responsabilidade. Posso falar de outros fatores, mas os pênaltis estão corretos e nós que criamos. Nesse tipo de situação, a gente precisa ser assertivo", afirmou.
Jardim também destacou a queda de rendimento da equipe após construir a vantagem no placar. No final, a sensação foi de que a equipe estava mais perto do 3 a 0 do que do empate.
"A sensação é de empate, mas perdemos dois pontos. Demos a pressão, provocamos dois pênaltis desnecessários e não tivemos capacidade para reagir. Dos males, o menor, mas com certeza foram dois pontos perdidos. Hoje estava mais perto do 3 a 0. O jogo estava totalmente controlado e aquele pênalti e expulsão mudou o jogo", completou.
Veja outras respostas de Jardim após Santos x Flamengo
Falha de Rossi no primeiro gol do Santos
"Gerimos mal a situação. Toda a nossa equipe tem responsabilidade, não é só um erro. Não demos linha de passe mais longa, optamos por uma saída na pressão. Não sei se é falta, nas costas do Jorginho, mas nós criamos a situação para o adversário."
Disputa com o Palmeiras
"Todos os jogos nossos e do Palmeiras até o fim são extremamente tensos, decisivos. Isso é a trajetória de alguém que quer jogar para ganhar. Se fosse jogar pelo meio de tabela era fácil, poderia gerir jogadores, descansar. Não podemos, temos que entrar com o nosso melhor em todas as competições. É rodada a rodada, quem ganhar três pontos o outro pode ter tropeço. Foi sempre uma luta muito grande, o Palmeiras ganhou uma vantagem grande, neste momento pelo menos um ponto estamos na frente. É uma luta entre as duas equipes que delinearam o objetivo de serem campeões."
Ausência de Arrascaeta
"Todo mundo sabe da importância do Arrascaeta. Vamos gerir com o elenco que temos, como já gerimos aqueles dois meses da lesão contra o Estudiantes. É a vantagem de termos um elenco e quem jogar tem que mostrar a qualidade."
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