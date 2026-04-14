O Flamengo está próximo de acertar a contratação do volante Pedro Henrique, de 18 anos, revelado pelo Paysandu. O clube carioca apresentou à equipe da Série C uma proposta de R$ 3 milhões por 85% dos direitos econômicos do jogador, com contrato previsto por três temporadas.

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A negociação avançou após uma segunda investida do Rubro-Negro, aceita pelo atleta. A primeira proposta havia sido recusada. A tendência é que Pedro Henrique seja integrado inicialmente à equipe sub-20. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Mesmo já atuando pelo elenco profissional do Paysandu, o volante é visto como uma aposta de desenvolvimento no Flamengo. Em 2026, o jogador soma dois gols em 11 partidas, sendo nove como titular.

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Antes do acerto encaminhado com o Flamengo, o jogador também recebeu propostas de Internacional e Fortaleza, além de sondagens de clubes portugueses, como Estrela da Amadora e Braga. Todas as investidas foram recusadas pela diretoria paraense. Caso a transferência seja concluída, esta será a maior venda feita na história do Paysandu

Promovido ao time principal em 2025, o volante ganhou espaço nas rodadas finais da Série B. Já em 2026, participou da campanha do título do Campeonato Paraense e integra o elenco que alcançou a quinta fase da Copa do Brasil — a melhor campanha da história do clube na competição.

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Pedro Henrique, próximo do Flamengo, comemora gol pelo Paysandu, atualmente na Série C (Jorge Luis Totti / Paysandu)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.