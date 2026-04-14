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NFL no Brasil: Cowboys e Ravens vão usar CTs de Flamengo e Botafogo para jogo no Rio

Equipes devem realizar treinos no Ninho do Urubu e no CT Lonier durante estadia no Rio

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/04/2026
17:07
Partida será o terceiro jogo da liga em território brasileiro (Foto: Divulgação/NFL)
imagem cameraPartida será o terceiro jogo da liga em território brasileiro (Foto: Divulgação/NFL)
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O National Football League (NFL) avança nos preparativos para sua estreia no Rio de Janeiro em 2026. O Lance! apurou com exclusividade que Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão utilizar centros de treinamento de clubes cariocas durante a estadia na cidade. A tendência é que o time de Dallas fique no Ninho do Urubu, do Flamengo, enquanto a equipe de Baltimore utilize o CT Lonier, do Botafogo.

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As franquias devem realizar cerca de três sessões de treino no Rio, como parte da adaptação antes da partida. A logística também prevê hospedagem em hotéis na Zona Sudoeste da cidade, próximos aos centros de treinamento, facilitando deslocamentos e mantendo o padrão de preparação das equipes. Apesar de o confronto ainda não ter sido oficialmente confirmado pela liga, a reportagem também apurou que os Ravens serão os adversários dos Cowboys no evento.

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O jogo está previsto para acontecer no Estádio do Maracanã, um dos palcos mais emblemáticos do futebol mundial. A partida será válida pela temporada regular da NFL, com mando dos Cowboys, e deve ocorrer na Semana 3 da temporada 2026, possivelmente no dia 27 de setembro. Será a primeira vez que o Rio de Janeiro receberá um jogo oficial da liga.

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Em relação ao gramado do Maracanã, a operação foi planejada para não impactar o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio no dia 19 ou 20 de setembro, antes da paralisação para a Data FIFA. Após isso, a arena será entregue à NFL, que ficará responsável pelos ajustes necessários para o evento. O sucesso recente da liga no Brasil, com jogos em São Paulo, reforça o crescimento do país como um dos principais mercados internacionais da modalidade.

O mercado brasileiro se consolida com a NFL (Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)
Partida entre Chiefs e Chargers foi a segunda da liga em solo brasileiro (Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)

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