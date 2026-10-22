Inteligência artificial crava placar de Flamengo x Estudiantes na Libertadores
Equipes se enfrentam no Maracanã
Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, e a inteligência artificial projetou os detalhes e o placar final. O jogo de ida, na Argentina, terminou em 0x0 e, em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
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Veja a projeção da partida:
O confronto no Maracanã terá o Flamengo tomando a iniciativa e controlando a posse de bola desde os minutos iniciais, buscando furar a retranca do Estudiantes para construir a vitória por 2 x 0 e garantir a classificação à final da Libertadores com o mesmo placar no agregado. A equipe rubro-negra deve pressionar alto para sufocar a saída de bola argentina, utilizando a circulação rápida nos corredores laterais para superar o bloco baixo do adversário. Por sua vez, o time argentino apostará no contato físico, nas faltas táticas e na bola parada para desacelerar o ritmo da partida, exigindo paciência da equipe carioca para não ceder ao nervosismo e selar o resultado na etapa final.
Como chega o Flamengo
Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida.
Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalho de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.
Como chega o Estudiantes
O Estudiantes tem um reforço importante para o jogo no Rio de Janeiro. O clube argentino recebeu autorização do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e inscreveu o zagueiro Rojo para a partida. Ele ficou fora do primeiro confronto por questões burocráticas na Conmebol.
Quem também retorna são os zagueiros Pirez e Tomás Palacios, que cumpriram suspensão em La Plata.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Estudiantes
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
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