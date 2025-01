Garotos do Ninho surpreendem na pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos

A pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos chegou ao fim no domingo (19), quando a equipe disputou amistoso contra o São Paulo. Os jogadores se reapresentam no Ninho do Urubu nesta terça-feira. Três jovens da base, que participaram do período no país norte-americano, retornaram ao Brasil com moral: João Victor, Carbone e Pablo Lúcio.

João Victor, de 18 anos, seria desfalque na preparação por conta da convocação da Seleção Sub-20 para a disputa do Sul-Americano. O clube carioca, no entanto, solicitou que o atleta não desfalcasse a equipe nos primeiros treinos do ano, e o zagueiro viajou com a delegação.

Após o empate com o São Paulo, com público na casa dos 18 mil torcedores, Filipe Luís enalteceu a joia rubro-negra.

- Da mesma forma que o Abel Ferreira falou do Vitor Reis, disse que falou demais dele. Eu também não quero falar demais porque eu sei que o João não vai durar muito no Brasil. Ele é daqueles diferentes que passaram na base do Flamengo. Plena confiança nele e no que ele é capaz. Vai se desenvolver muito ainda - disse o treinador.

Carbone e Pablo Lúcio

Carbone, que em 2024 também participou da pré-temporada nos Estados Unidos, voltou a ser elogiado pelos torcedores. Dois dos principais pontos mais enaltecidos pelos rubro-negros foram a sua saída de bola e a intensidade na marcação.

Pablo Lúcio, que trabalhou com Filipe Luís no sub-17, foi outro jogador que chamou a atenção. Solto em campo, ele deu chapéu, toque de calcanhar e foi importante na marcação. O treinador do Flamengo abordou a atuação do jogador.

- O Pablo Lúcio foi meu jogador no sub-17, e sei a qualidade que ele tem, mas ele é volante. Eu fiquei com peso na consciência de colocá-lo por 45 minutos fora da posição e ainda sendo sua estreia no profissional. O Diogo, preparador físico, falou para mim que eu poderia ir com o Gonçalves até 60 minutos. Eu segurei. E acabou que o Pablo fez um grande jogo - pontuou.

Pablo Lúcio durante treinamento (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A tendência é que João Victor, Carbone e Pablo Lúcio ganhem mais oportunidades no elenco principal no decorrer do ano.

