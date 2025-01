O CSKA, da Rússia, aumentou a proposta por Lorran, do Flamengo. Os russos, que anteriormente ofereceram 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), subiram as cifras para 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) pelo Garoto do Ninho. A diretoria rubro-negra analisa a oferta. O jogador vê o negócio com bons olhos.

O novo valor é por 80% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos, segundo o jornalista Venê Casagrande. Anteriormente, a oferta foi por 100%.

Divisão dos direitos de Lorran

O Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos do meia-atacante. Já o Madureira, clube do subúrbio carioca, tem 30%. Assim, dirigentes dos clubes conversam pela divisão dos valores caso o negócio tenha um desfecho positivo.

Lorran no grupo alternativo do Flamengo

Enquanto o elenco principal do Flamengo realizou pré-temporada nos Estados Unidos, outros atletas ficaram no Brasil para os primeiros compromissos do Campeonato Carioca. Lorran foi um deles. Ele enfrentou Boavista, Madureira e Nova Iguaçu, todos como titular.

Lorran durante a partida contra o Boavista (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Números de Lorran pelo Flamengo

No profissional desde 2023, Lorran já disputou 34 jogos com a camisa rubro-negra (17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas), e marcou dois gols. O meia, aliás, é o jogador mais jovem a marcar pelo time carioca, com 16 anos (na época).

