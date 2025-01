Luiz Araújo, do Flamengo, revela não estar 100% fisicamente: ‘Estou nesse caminho’

Luiz Araújo, atacante do Flamengo, esteve em campo no amistoso contra o São Paulo neste domingo (19), nos Estados Unidos. O camisa 7 ainda não está 100% fisicamente, por conta de uma lesão no joelho direito no meio de setembro de 2024. Após o jogo contra a equipe paulista, ele comentou o tema.

- Foi uma lesão muito grave, ainda estou nesse caminho para voltar 100%. Claro que é muito bom voltar a jogar, voltar a vestir a camisa do Flamengo em 2025. Meu objetivo é ser campeão e ajudar o Flamengo sempre que estiver em campo. A lesão faz parte da carreira. Claro que deixa a gente muito triste, mas isso só me anima ainda mais, me dá mais força para voltar ainda mais forte e dar 100% sempre que estiver com a camisa do Flamengo - disse Luiz Araújo, que entrou em campo no início do segundo tempo.

Luiz Araújo em campo pelo Flamengo contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O jogador sofreu a lesão na cartilagem do joelho direito no dia 15 de setembro, na partida contra o Vasco. Luiz realizou uma cirurgia de reparo no local, e precisou ficar fora dos gramados para se recuperar.

O camisa 7 voltou a ficar à disposição do técnico Filipe Luís nas últimas semanas da temporada. Ele chegou a entrar em campo na vitória por 3 a 0 contra o Criciúma e no empate com o Vitória por 2 a 2.

