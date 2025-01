Filipe Luís enaltece promessa do Flamengo: ‘Ele é daqueles diferentes’

A pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, que contou com amistoso contra o São Paulo, foi fundamental para a aproximação dos jogadores rubro-negros. Além disso, também serviu para o técnico Filipe Luís acompanhar mais de perto nomes que estavam nos juniores e subiram para o profissional. Um deles foi o zagueiro João Victor. Após o empate com o time paulista, o treinador enalteceu o defensor.

- Eu conheço todos os meninos da base, do sub-15 ao sub-20. Eu conheço todos eles. É um pouco mais delicado colocar um zagueiro, como foi o caso do Carbone e do João. Eles não podem cometer erros porque qualquer erro é fatal. Eu estava apreensivo com isso. Tivemos que liberar o Léo Pereira. Pedimos para o Cleiton voltar, mas ele também é jovem e precisa ganhar minutos para se desenvolver. Eu estava mais tenso pela zaga porque não é fácil um zagueiro estrear no profissional, como foi o caso do João hoje - iniciou Filipe sobre o jogador de 18 anos, que entrou no início do segundo tempo.

João Victor durante treino do Flamengo na pré-temporada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Da mesma forma que o Abel Ferreira falou do Vitor Reis, disse que falou demais dele. Eu também não quero falar demais porque eu sei que o João não vai durar muito no Brasil. Ele é daqueles diferentes que passaram na base do Flamengo. Plena confiança nele e no que ele é capaz. Vai se desenvolver muito ainda - completou o treinador, que trabalhou com o atleta nos juniores.

Antes da viagem da delegação rubro-negra para os Estados Unidos, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, vetou a ida de João Victor para a Seleção Sub-20 para a disputa do Sul-Americano. Afinal, a equipe perdeu dois nomes na posição na virada do ano: David Luiz e Fabrício Bruno.

Atualmente, o Flamengo mantém conversas com o estafe de Danilo, da Juventus, para um possível negócio. Os valores, no entanto, são considerados altos pela diretoria.

