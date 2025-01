Ex-Flamengo, Tite entra na mira de clube europeu

Ex-técnico do Flamengo, o nome de Tite está na mesa do Porto após a demissão de Vitor Bruno, no último domingo (19). O brasileiro está livre no mercado desde sua saída do clube carioca.

Embora o treinador não se manifeste sobre a possibilidade de assumir os Dragões, o entorno do comandante vê a opção com bons olhos. Caso se concretize, esse seria o primeiro trabalho de Tite na Europa.

A informação foi dada inicialmente pelo portal "MaisFutebol" e confirmada pelo Lance!. Segundo o veículo português, o nome de Luís Castro também está sendo estudado pelo Porto para as próximas temporadas além de Tite.

Na temporada, o Porto vive em crise após duas derrotas consecutivas no Campeonato Português. Os Dragões ocupam a 3ª colocação com quatro pontos de diferença para o líder Sporting. O clube também foi eliminado recentemente da Taça da Liga de Portugal.

Projeção de Tite

Embora não tenha feito um grande trabalho no Flamengo, Tite conquistou grande projeção por conta dos seis anos em que esteve à frente da Seleção Brasileira. O comandante conquistou uma Copa América, além de ter disputado duas Copas do Mundo.

No final do ano passado, o treinador esteve na Europa ao lado de Matheus Bachi, seu filho e auxiliar, e Gilmar Veloz, seu empresário. O técnico viu a oportunidade como uma forma de aprendizado, tendo acompanhado jogos na Inglaterra e Espanha.