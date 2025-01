São Paulo e Flamengo empatam sem gols e com brilho dos goleiros em campo

São Paulo e Flamengo encerraram neste domingo (19) suas participações no torneio de pré-temporada FC Series, nos Estados Unidos. A reedição da final da Copa Do Brasil de 2023 terminou empatada em 0 x 0, num confronto foi marcado por um alto volume ofensivo das equipes na primeira etapa e boas intervenções dos goleiros durante os 90 minutos.

O Tricolor usou uma estratégia diferente da que foi vista no confronto contra o Cruzeiro, na última quarta. Zubeldía entrou com um onze inicial mais próximo do time que é considerado mais qualificado e promoveu as estreias das duas contratações da janela, Oscar e Enzo Díaz. O meia atuou por quase 70 minutos do jogo, enquanto o lateral argentino jogou a partida completa. A defesa toda do São Paulo jogou os 90 minutos.

Filipe Luís apostou no que tem de melhor, mas deu oportunidades ao jovem Carbone, titular na zaga, e Alcaraz, no ataque. Pulgar, De la Cruz e Gerson formaram o trio já conhecido no meio-campo da equipe. No intervalo, o treinador mexeu em quase todas as posições e renovou o gás na segunda etapa, mas não conseguiu balançar as redes do rival.

Flamengo e São Paulo empataram em amistoso pela FC Series. ( Foto: Reprodução/X)

Nos 45 minutos iniciais, Jandrei e Rossi foram obrigados a realizar grandes defesas. Calleri quase abriu o placar aos sete minutos de jogo e teve nova chance aos 40 minutos. O Fla teve chance de marcar nos pés de Wesley, no começo da partida, e na cabeça de Alcaraz, nos acréscimos do primeiro tempo, com viu o goleiro brilhar nas duas oportunidades. Não à toa, o arqueiro são-paulino foi eleito o melhor campo.

O segundo tempo foi muito menos intenso que o primeiro. As equipes arriscaram menos e os goleiros menos exigidos. O Flamengo se mostrou mais firme no controle do jogo, mas não significou levar grande perigo ao rival. Enquanto isso, o Tricolor teve uma tarde inspirada do ponta Ferreira, um dos melhores em campo no duelo.

Agora, as equipes voltam suas atenções para os campeonatos estaduais. O time principal do rubro-negro carioca entra em campo na quarta-feira (22), às 21h, diante do Bangu, fora de casa. Antes, o time alternativo, formado por atletas da base, duela contra o Nova Iguaçu pelo Carioca ainda neste domingo, às 21h.

O São Paulo segue a mesma toada. O time alternativo, com jogadores do sub-20 e alguns nomes que retornaram de forma antecipada dos EUA, duela contra o Botafogo-SP na segunda-feira (20) pelo Campeonato Paulista. O elenco principal, que retorna também na segunda para o Brasil, deve fazer sua estreia no estadual diante do Guarani, na quinta-feira (23), contra o Guarani, no MorumBis.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 FLAMENGO

Amistoso FC Series em Fort Lauderdale, EUA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale, EUA

🥅 Gols: --

🟨 Cartões amarelos: Alisson (SAO) | De la Cruz, Gerson (FLA)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei), Igor Vinicius, Alan Franco e Ruan Tressoldi e Enzo Díaz (Patryck); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Oscar (Erick); Lucas Moura (Luciano) (Marcos Antônio), Ferreira e Calleri (André Silva).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi (Matheus Cunha); Wesley (Varela), Léo Ortiz (Cleiton), Carbone (João Victor), Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Evertton Araújo), De La Cruz (Allan), Gerson (Luiz Araújo); Matheus Gonçalves (Pablo Lúcio), Bruno Henrique (Michael) e Alcaraz (Gonzalo Plata)