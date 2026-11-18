Flamengo e Athletico-PR estão se enfrentando no Maracanã, em partida válida pela 35.ª rodada do Brasileirão. No início do primeiro tempo, o atacante Vargas acertou um chute de trás do meio de campo e abriu o placar para o Furacão. Na sequência, o colombiano Carrascal também marcou um golaço e deixou tudo igual.

Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo chega à reta final da competição com uma invencibilidade de 11 partidas. Uma vitória sobre o Furacão permitirá ao Rubro-Negro depender apenas de si para conquistar o título no confronto direto com o Alviverde, no sábado (21), no Nubank Parque.

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Veja o gol

No primeiro turno

Flamengo e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na Arena da Baixada, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mendoza abriu o placar para o Furacão, enquanto Pedro garantiu o empate rubro-negro nos minutos finais.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATHLETICO-PR

🏆 Brasileirão - 35ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)