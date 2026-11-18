O Flamengo está muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026. Após vencer o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 35ª rodada, o Rubro-Negro chegou aos 79 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, que foi derrotado pelo Cruzeiro pelo mesmo placar, no Mineirão.

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Com os resultados, o time comandado por Leonardo Jardim depende apenas de um empate no confronto direto contra o Palmeiras para garantir matematicamente o título nacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado (21), no Nubank Parque, pela sequência do Brasileirão.

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Assim, o Flamengo pode levantar a taça justamente na casa do principal concorrente. Uma vitória ou um empate diante do Alviverde assegura o campeonato para a equipe carioca, independentemente dos resultados das rodadas seguintes.

Jorginho marcou o gol da virada contra o Furacão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro?

O cenário é favorável ao Rubro-Negro. Com 79 pontos, contra 73 do Palmeiras, o Flamengo tem seis pontos de vantagem e precisa de apenas um empate no confronto direto para confirmar a conquista.

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Confira os cenários:

Vitória do Flamengo: o Rubro-Negro chega aos 82 pontos e garante o título.

o Rubro-Negro chega aos 82 pontos e garante o título. Empate: o Flamengo alcança 80 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Palmeiras.

o Flamengo alcança 80 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Palmeiras. Vitória do Palmeiras: a diferença cai para três pontos, e a disputa pelo título continua aberta nas rodadas finais.

Portanto, o Flamengo precisa apenas de um empate no sábado (21) para confirmar matematicamente o título do Brasileirão de 2026.

Como Flamengo e Palmeiras chegam para o confronto?

O Flamengo chega embalado após buscar a virada sobre o Athletico-PR no Maracanã. O Furacão abriu o placar com Vargas, em um chute de longa distância, ainda no primeiro tempo. Pouco depois, Carrascal marcou um golaço e deixou tudo igual. Na sequência, Jorginho converteu uma cobrança de pênalti e garantiu a vitória rubro-negra por 2 a 1.

Do outro lado, o Palmeiras perdeu a oportunidade de acompanhar o ritmo do líder. No Mineirão, o time paulista saiu na frente com Sosa, mas sofreu a virada do Cruzeiro. Matheus Pereira empatou, e Khellven marcou contra, decretando a derrota alviverde por 2 a 1.

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Com o resultado, o Palmeiras permaneceu com 73 pontos e viu a distância para o Flamengo aumentar para seis.

Quando será Palmeiras x Flamengo?

O confronto direto entre Palmeiras e Flamengo está marcado para sábado (21), no Nubank Parque. A partida pode definir o campeão brasileiro de 2026, com o Rubro-Negro tendo a oportunidade de confirmar a conquista fora de casa.

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