Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo estuda levar protesto contra MP das bets na camisa contra o Santos

Rubro-Negro vai estampar a frase "Proibir não é proteger" como protesto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 17:50
Favorite o Lance! no Google
Possível camisa do Flamengo para o duelo contra o Santos
Possível camisa do Flamengo para o duelo contra o Santos (Foto: Lucas Jornal/Divulgação)

O Flamengo estuda entrar em campo contra o Santos com uma mensagem de protesto estampada na camisa. A frase em avaliação é "Proibir não é proteger", em manifestação contra a Medida Provisória (MP) que proibiu as apostas de quota fixa no Brasil. A informação foi divulgada inicialmente pelo influenciador Lucas Jornal e posteriormente confirmada pelo Lance!.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A mensagem também foi utilizada em ações de entidades ligadas ao setor de apostas durante partidas do Campeonato Brasileiro. O protesto ganhou espaço nas placas de publicidade do clássico entre São Paulo e Santos, disputado no Morumbis, e voltou a aparecer em Atlético-MG x Bragantino.

continua após a publicidade

O que significa a frase usada pelo Flamengo?

A expressão faz parte de um manifesto elaborado pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), em conjunto com empresas que tinham autorização para operar no mercado brasileiro.

As entidades se posicionam contra a proibição das bets e defendem que a retirada das plataformas legalizadas não eliminaria as apostas. Na avaliação apresentada pelo setor, a medida poderia levar os apostadores para sites clandestinos, que não estão submetidos às mesmas regras de fiscalização e proteção.

continua após a publicidade
Possível camisa do Flamengo para o duelo contra o Santos
Possível camisa do Flamengo para o duelo contra o Santos (Foto: Lucas Jornal/Divulgação)

O manifesto também cita o risco de crescimento do mercado ilegal e afirma que essas plataformas podem deixar os usuários mais expostos a golpes. Entre os argumentos apresentados pelas associações estão mecanismos existentes no mercado regulado, como verificação de idade e CPF, autoexclusão e restrições para beneficiários de programas sociais.

MP das bets afeta diretamente o futebol brasileiro

A Medida Provisória nº 1.394/2026 foi editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 25 de setembro. O texto proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no país, incluindo apostas esportivas e jogos online.

continua após a publicidade

A decisão tem impacto direto sobre o futebol brasileiro. Quando a MP foi publicada, 14 dos 20 clubes da Série A tinham empresas do segmento de apostas como patrocinadoras master.

Os clubes que possuem contratos com casas de apostas precisam retirar as marcas de seus uniformes dentro do prazo estabelecido pela própria medida. A MP tem força de lei desde a publicação, mas ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. A vigência inicial é de 60 dias, com possibilidade de uma única prorrogação pelo mesmo período caso a votação não seja concluída.

continua após a publicidade

O governo afirma que a medida faz parte de ações voltadas ao combate ao endividamento das famílias e aos problemas relacionados aos jogos de aposta. Já as entidades do setor defendem alternativas como fiscalização mais rigorosa, limites para depósitos e tempo de uso, regras mais rígidas para publicidade e combate às plataformas clandestinas.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube

Flamengo

Flamengo rebate MP após recomendação para liberar Maracanã ao Vasco

Há 2 horas
Bruno Henrique, atacante do Flamengo

Flamengo

Flamengo retoma o Brasileirão com estatística a favor do título

Há 7 horas
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Futebol Nacional

Fla e Santos: melhor do Brasil x melhor do returno

Há 10 horas
Erick Pulgar em ação pelo Flamengo

Flamengo

Gringos BR: Erick Pulgar, o 'pitbull' que conquistou o Flamengo

Há 10 horas
Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Flamengo

Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma

Há 13 horas
Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Fora de Campo

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Há 23 horas
Mais LANCE!
Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Jogadores durante treino do Flamengo

Flamengo esconde marca de patrocinador no uniforme após nova regra sobre bets

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho

Flamengo se reapresenta sem convocados e inicia preparação para pegar o Santos

Anthony Valencia, do Flamengo, em amistoso do Equador

Anthony Valencia, do Flamengo, dá assistência pelo Equador, mas desperdiça pênalti

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Bidon e Vitinho no confronto

Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clube

Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Opinião: Melhor jogador do Brasil, Samuel Lino volta ainda maior ao Flamengo sem Arrascaeta

Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca

Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos

Lázaro com a camisa laranja o Al Fayha

Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia

Tarcísio de freitas é reeleito governador de São Paulo

Eleições 2026: reeleito em São Paulo, Tarcísio torce para gigante do Rio

Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Pedro Henrique Paysandu Flamengo

Volante contratado pelo Flamengo se emociona em jogo do Paysandu