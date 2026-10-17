Flamengo terá sequência decisiva entre Libertadores e Brasileirão, com cinco jogos no Rio
Após enfrentar o Bahia neste domingo, Rubro-Negro terá cinco jogos consecutivos no Rio
Sem tempo para descansar, o Flamengo já deixou a lamentação de lado e se prepara para a próxima partida. O confronto contra o Bahia, neste domingo, dá sequência a uma série difícil de jogos para a equipe de Leonardo Jardim, que busca manter a liderança do Brasileirão e garantir uma vaga na final da Libertadores.
Neste domingo, o Flamengo visita o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro busca os três pontos para ampliar a vantagem sobre o segundo colocado, Palmeiras, que atualmente é de apenas um ponto.
Sequência de jogos no Rio
Após a partida em Salvador, o Flamengo terá uma sequência de cinco jogos em casa. O primeiro desafio será contra o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Depois, recebe o Atlético-MG e, na sequência, encara o Vasco. Os dois compromissos seguintes serão contra Grêmio e Athletico, todos no Maracanã e pelo Brasileirão.
Ainda em novembro, o Flamengo encara o Palmeiras, em São Paulo, em uma partida que será fundamental na disputa pelo título do Brasileirão. No primeiro turno, no Rio de Janeiro, o time paulista levou a melhor e venceu no Maracanã. Dessa vez, o Rubro-Negro quer surpreender o adversário e conquistar os três pontos.
Na reta final da temporada, o Flamengo encerra o Brasileirão contra o Coritiba, fora, e a Chapecoense, no Rio.
Sequência de jogos do Flamengo
- 18/10/2026 - Bahia x Flamengo - Brasileirão
- 22/10/2026 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores
- 28/10/2026 - Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão
- 29/10/2026 - Vasco x Flamengo - Brasileirão
- 04/11/2026 - Flamengo x Grêmio - Brasileirão
- 18/11/2026 - Flamengo x Athletico - Brasileirão
- 21/11/2026 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão
- 28/11/2026 - Coritiba x Flamengo - Brasileirão
- 02/12/2026 - Flamengo x Chapecoense - Brasileirão.
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