Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo terá sequência decisiva entre Libertadores e Brasileirão, com cinco jogos no Rio

Após enfrentar o Bahia neste domingo, Rubro-Negro terá cinco jogos consecutivos no Rio

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google

Sem tempo para descansar, o Flamengo já deixou a lamentação de lado e se prepara para a próxima partida. O confronto contra o Bahia, neste domingo, dá sequência a uma série difícil de jogos para a equipe de Leonardo Jardim, que busca manter a liderança do Brasileirão e garantir uma vaga na final da Libertadores.

Neste domingo, o Flamengo visita o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro busca os três pontos para ampliar a vantagem sobre o segundo colocado, Palmeiras, que atualmente é de apenas um ponto.

continua após a publicidade

Sequência de jogos no Rio

Após a partida em Salvador, o Flamengo terá uma sequência de cinco jogos em casa. O primeiro desafio será contra o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Depois, recebe o Atlético-MG e, na sequência, encara o Vasco. Os dois compromissos seguintes serão contra Grêmio e Athletico, todos no Maracanã e pelo Brasileirão.

Ainda em novembro, o Flamengo encara o Palmeiras, em São Paulo, em uma partida que será fundamental na disputa pelo título do Brasileirão. No primeiro turno, no Rio de Janeiro, o time paulista levou a melhor e venceu no Maracanã. Dessa vez, o Rubro-Negro quer surpreender o adversário e conquistar os três pontos.

continua após a publicidade

Na reta final da temporada, o Flamengo encerra o Brasileirão contra o Coritiba, fora, e a Chapecoense, no Rio.

Sequência de jogos do Flamengo

  • 18/10/2026 - Bahia x Flamengo - Brasileirão
  • 22/10/2026 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores
  • 28/10/2026 - Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão
  • 29/10/2026 - Vasco x Flamengo - Brasileirão
  • 04/11/2026 - Flamengo x Grêmio - Brasileirão
  • 18/11/2026 - Flamengo x Athletico - Brasileirão
  • 21/11/2026 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão
  • 28/11/2026 - Coritiba x Flamengo - Brasileirão
  • 02/12/2026 - Flamengo x Chapecoense - Brasileirão.
Bruno Henrique cabeceia a bola no empate entre Flamengo e Estudiantes.
Bruno Henrique em Estudiantes x Flamengo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Felipe Melo com boné cinza, óculos escuros e casaco preto sorri ao ar livre, com grade e estrutura azul/amarela ao fundo

Fora de Campo

Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'

Há 10 horas
Gustavo Tejera no apito

Flamengo

Libertadores: Conmebol define árbitro uruguaio para Flamengo x Estudiantes

Há 11 horas
Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores

Flamengo

Técnico do Estudiantes, Medina critica atuação do Flamengo em La Plata

Há 12 horas
Gabriel Barbosa comemora gol do Santos contra o São Paulo.

Futebol Nacional

Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país

Há 15 horas
Jorginho durante partida do Flamengo

Flamengo

Opinião: ausência do maestro Jorginho na Libertadores expõe dependência do Flamengo

Há 16 horas
Léo Ortiz durante Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Flamengo fica na bronca com árbitro contra Estudiantes e reclama de critérios: 'Difícil entender'

Há 18 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

O paraguaio Juan Benitez apitou o empate entre Flamengo e Estudiantes

Adversário do Flamengo, Estudiantes é punido após confusão com arbitragem

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Renato Maurício Prado detona Jardim após empate do Flamengo: 'Não aguento'

Jogadores do Flamengo contra o Estudiantes

Análise: Flamengo tem mais sorte do que juízo e sai no lucro em La Plata

Leo Jardim gesticula durante o empate entre Flamengo e Estudiantes

Jardim reconhece atuação abaixo do Flamengo na Argentina e cobra mais eficiência na volta

Leonardo Jardim em Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate

Bruno Henrique em Estudiantes x Flamengo

Flamengo joga mal, empata com Estudiantes e decide vaga à final da Libertadores no Rio

Lucas Paquetá em ação durante Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'

O atacante # 16 do Flamengo Samuel Lino e o zagueiro do Estudiantes, Eros Mancuso lutam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio UNO Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026.

Possível pênalti em Estudiantes x Flamengo gera revolta: 'Assalto'

Jogadores do Estudiantes e Flamengo durante confronto

Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'

Flamengo e Estudiantes se enfrentam no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no confronto de ida das semifinais da competição sul-americana.

AO VIVO: Flamengo visita Estudiantes pelo primeiro jogo da semi da Libertadores

Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina

Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina