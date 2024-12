Ricardo Lomba, aliado de BAP (futuro presidente do Flamengo), venceu a eleição à presidência do Conselho Deliberativo do clube carioca. No cargo, ele terá que comandar reuniões com pautas importantes do Rubro-Negro, como a construção do estádio no terreno do Gasômetro. Aliás, logo após o resultado do pleito de segunda-feira (16), Lomba abordou o tema.

continua após a publicidade

➡️ Ricardo Lomba reforça aliança com BAP e analisa política do Flamengo

- O terreno foi comprado, nós temos o terreno, graças a Deus. Vamos construir o estádio, mas a gente tem que saber como. A gente já tem o terreno, votei a favor da compra do terreno, votei “sim” na votação do Conselho Deliberativo. Agora temos que buscar receitas, alternativas para fazer essa construção do terreno. Mas ele vai sair e, com certeza, teremos a construção do nosso estádio - iniciou Lomba.

- Com esse passar de tempo, ele (estatuto) acaba ficando anacrônico. Precisamos dar uma modernizada. Têm temas bem importantes que precisamos atacar primeiro, o próprio processo eleitoral, precisamos olhar com carinho. Tudo isso respeitando o que está no estatuto e o que está no regimento interno do Conselho Deliberativo e submeter para apreciação dos conselheiros. Eles, sim, vão decidir o que vai ser aprovado - completou.

continua após a publicidade

Como foi a eleição?

Ricardo Lomba (vice Sílvio Bastos) recebeu 943 votos, enquanto Álvaro Ferreira, apoiador de Rodolfo Landim (atual presidente do clube), teve 171 votos, além de dois votos nulos e dois em branco. Ao todo foram 1.121 votantes.

— Fico feliz demais com o resultado, muito emocionado. Estou ciente da responsabilidade que é presidir o Conselho Deliberativo de um clube tão grande como é o Flamengo. A votação mostra que diferentes correntes políticas do Flamengo estavam apoiando a minha candidatura, isso me dá tranquilidade porque eu tenho certeza que tenho respaldo dos que me elegeram e mostra um caminho tranquilo para aprovarmos matéria neste conselho - disse o dirigente após a divulgação do resultado.

continua após a publicidade

Ricardo Lomba após o resultado da votação para presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Conheça Ricardo Lomba

Funcionário da Receita Federal, Ricardo Lomba, de 56 anos, é um nome antigo na política do clube carioca. Ele se candidatou a presidência do Rubro-Negro em 2018.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Qual a função do Conselho Deliberativo do Flamengo?

Entre diversas funções, o Conselho Deliberativo do Flamengo é responsável por realizar o orçamento aprovado e promover votações, como de contratos de patrocínios e uniformes do futebol, por exemplo.