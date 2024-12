Rodolfo Landim anuncia o novo camisa 10 do Flamengo

Nesta segunda-feira (16), em seu perfil oficial do X, o Flamengo anunciou o novo camisa 10 do clube para a próxima temporada. Em vídeo gravado pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, o clube anunciou que o uruguaio De Arrascaeta será o novo dono da icônica camisa rubro-negra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O anúncio do novo camisa 10 do Flamengo

O vídeo divulgado logo na tarde da segunda-feira mostrou o presidente do time da Gávea, em uma das salas de reunião da sede do clube, realizando uma vídeo conferência junto com o meia uruguaio para anunciar o presente de Natal do Flamengo para o jogador, que atualmente está de férias na Itália.

No vídeo gravado, o presidente do clube, Rodolfo Landim, leu uma carta de agradecimento para o atleta, por toda a dedicação do jogador com o Flamengo nos últimos anos.

Ídolo do Flamengo, Arrascaeta é o novo dono da camisa 10 do clube (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- "A Nação é muito grata por todas as vitórias que você ajudou a conquistar e os títulos que comemoramos juntos. Você é uma referência de uma era de conquistas, e merecidamente, sua trajetória no clube faz de você, um grande ídolo" - disse o presidente em um dos momentos lendo a carta.

O agradecimento de Arrascaeta

Ainda, Arrascaeta também gravou um vídeo após Landim o anunciar como o novo camisa 10 do clube, agradecendo a torcida e ao próprio presidente, pela oportunidade de vestir o mesmo número de craques como Zico, Sávio, Ronaldinho Gaúcho, entre outros.

- "Minhas palavras desde que cheguei ao Flamengo são de gratidão, por tudo que eu tenho vivido dentro do clube. (...) A camisa 10 para mim é muito especial, sei o tamanho e o peso que ela tem e vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma (a camisa) dentro de campo e fora também. Um grande abraço e um bom Natal para todo mundo." - concluiu o jogador.