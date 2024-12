Flamengo x Toros de Chiriquí: onde assistir e horário da partida pela BCLA 2024

O Flamengo encara, nesta terça-feira (16), o Toros de Chiriquí, pela segunda rodada da Champions League das Américas (BCLA). O confronto será realizado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 19h40. A transmissão da partida ficará por conta do BCLAmericas, no YouTube, de forma exclusiva.

O Rubro-Negro estreou com vitória na BCLA 2024, diante do Boca Juniors (ARG), em confronto bastante equilibrado. Diante de sua torcida, o Flamengo venceu os argentinos por 70 a 69, após Ibarguen errar um dos lances livres que poderia empatar o confronto a nove décimos do final. Agora, o time carioca vai para o segundo compromisso buscando manter os 100% de aproveitamento na competição.

O Grupo B, da sexta edição da Champions League Americas, reúne Flamengo, Boca Juniors e Toros de Chiriqui, do Panamá. Outros clubes do NBB também participam da competição. No Grupo C, estão o Minas Tênis Clube, o atual campeão Quimsa (ARG) e o Biguá (URU). Já no Grupo D, o Franca tem como adversários o Instituto de Córdoba (ARG) e o Leones (CHI).

Gallizzi em quadra durante jogo de basquete do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão disputadas em série melhor de três partidas, com o mando de quadra favorecendo as equipes com o melhor desempenho na fase de grupos. Em abril de 2025, será realizado o Final Four, com as semifinais e a final em jogos únicos, com o local a ser definido. O vencedor da BCLA terá a oportunidade de participar da Copa Intercontinental da FIBA, cuja sede ainda não foi definida e que acontecerá em setembro de 2025.

FICHA TÉCNICA ✅

Flamengo x Boca Juniors - BCLA

🗓 Data: 15 de dezembro, domingo

⏰ Horário: 19h40m (de Brasília)

🌎 Local: Tijuca Tênis Clube

📺 Onde assistir: YouTube Basketball Champions League Americas (BCLA)