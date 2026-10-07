Flamengo tem bons números após Data Fifa, mas carrega alerta

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (8), contra o Santos, na Vila Belmiro, após mais uma pausa para a Data Fifa. Líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, o time de Leonardo Jardim tenta manter o bom momento na reta final da competição. E, se o retrospecto desde 2023 serve como referência, o cenário é positivo pós-Data-Fifa, embora existam alguns sinais de alerta.

Considerando as primeiras partidas disputadas pelo Flamengo após as Datas Fifa desde 2023, o retrospecto é de 17 jogos, com 11 vitórias, um empate e cinco derrotas. O aproveitamento chega a 67%, com 26 gols marcados e 17 sofridos. Em média, o Rubro-Negro balança as redes 1,5 vez por partida e sofre um gol por jogo.

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Os números mostram, portanto, que o Flamengo não costuma sentir de forma significativa a retomada do calendário depois das paralisações para as seleções. Pelo contrário: venceu quase dois terços dos jogos disputados nesse período.

Apesar do bom retrospecto do Flamengo, há um alerta

O número de derrotas, porém, chama atenção. Cinco dos 17 jogos terminaram com derrota, o que representa quase 30%. E duas delas aconteceram justamente contra o mesmo adversário: o Red Bull Bragantino.

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A primeira ocorreu em 2023, quando o Flamengo de Jorge Sampaoli foi goleado por 4 a 0, em Bragança Paulista, no retorno após uma Data Fifa. Alguns titulares, por conta dos jogos em suas respectivas seleções, começaram no banco.

O histórico voltou a se repetir neste ano. No primeiro turno do Brasileirão, também depois de uma pausa para os compromissos das seleções, o Flamengo enfrentou o Bragantino e perdeu por 3 a 0. Foram, portanto, sete gols sofridos em apenas dois jogos.

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Jogadores do RB Bragantino comemoram gol contra o Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O retrospecto geral mostra que esses resultados não representam a tendência predominante. O Flamengo venceu 11 das 17 partidas e tem saldo positivo de nove gols no período. Contra o Santos, a equipe busca justamente evitar que as derrotas recentes após as pausas para as seleções voltem a se tornar um problema.

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Reforços e ausências do Flamengo contra o Santos

Para a partida na Vila Belmiro, o Flamengo deve contar novamente com Pedro e Samuel Lino, que defenderam a Seleção Brasileira durante a Data Fifa. A dupla se reapresenta ao clube nesta terça-feira e deve ir ao jogo.

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Varela e Anthony Valencia, convocados por Uruguai e Equador, respectivamente, têm reapresentação prevista até quarta-feira e são dúvidas para o jogo de quinta. O tempo reduzido de preparação pode pesar na decisão da comissão técnica.

Quem está fora é Arrascaeta. O meia sofreu uma fratura no punho durante amistoso pelo Uruguai e será desfalque para o Flamengo.

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