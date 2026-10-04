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Flamengo pode receber valor milionário da Fifa por lesão de Arrascaeta

Lesão do meia durante amistoso do Uruguai ultrapassa o período mínimo exigido pela entidade

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 15:44
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O Flamengo será ressarcido pela Fifa pela lesão de Arrascaeta, que fraturou o punho esquerdo durante o amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, nesta Data Fifa. Com previsão de ficar afastado dos jogos do time brasileiro por seis a oito semanas, o meio-campista deverá superar o período mínimo estabelecido pela entidade para que o clube tenha direito à indenização.

Como funciona o ressarcimento da Fifa em caso de jogadores lesionados?

Segundo o regulamento do Programa da Fifa de Proteção aos Clubes, válido até o fim de 2026, o ressarcimento começa a ser contabilizado a partir do 29º dia de afastamento do jogador após a lesão sofrida enquanto ele está a serviço de sua seleção.

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Na prática, a Fifa não indeniza os clubes por lesões que afastem os atletas por até 28 dias. O período é considerado pela entidade como um limite para contusões de menor gravidade.

A lesão de Arrascaeta aconteceu no amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, no último dia 28. Com uma previsão inicial de seis semanas de recuperação, o jogador deverá ficar afastado por, pelo menos, 42 dias. O meia, inclusive, já é desfalque do Flamengo nos confrontos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.

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Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho
Arrascaeta, do Flamengo, consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho (Foto: Jung Yeon-je /AFP)

Qual é o modelo de pagamento?

É importante destacar que a contagem dos dias de afastamento vai até a data em que o jogador retorna aos treinos. O valor da indenização é calculado com base no salário anual do atleta.

O programa estabelece ainda um limite máximo de pagamento de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44,1 milhões) por jogador.

Qual o próximo passo do Flamengo? E quanto o clube deve receber?

Para ter direito ao ressarcimento, o Flamengo precisa acionar a Fifa e apresentar a documentação referente à lesão de Arrascaeta, como já fez com Pedro em 2024.

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Considerando o período estimado de recuperação e o salário do uruguaio, um dos maiores do elenco rubro-negro, o Flamengo deverá receber entre R$ 1,6 milhão e R$ 3,3 milhões pelo período em que o jogador permanecer afastado.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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