Flamengo pode receber valor milionário da Fifa por lesão de Arrascaeta
Lesão do meia durante amistoso do Uruguai ultrapassa o período mínimo exigido pela entidade
O Flamengo será ressarcido pela Fifa pela lesão de Arrascaeta, que fraturou o punho esquerdo durante o amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, nesta Data Fifa. Com previsão de ficar afastado dos jogos do time brasileiro por seis a oito semanas, o meio-campista deverá superar o período mínimo estabelecido pela entidade para que o clube tenha direito à indenização.
Como funciona o ressarcimento da Fifa em caso de jogadores lesionados?
Segundo o regulamento do Programa da Fifa de Proteção aos Clubes, válido até o fim de 2026, o ressarcimento começa a ser contabilizado a partir do 29º dia de afastamento do jogador após a lesão sofrida enquanto ele está a serviço de sua seleção.
Na prática, a Fifa não indeniza os clubes por lesões que afastem os atletas por até 28 dias. O período é considerado pela entidade como um limite para contusões de menor gravidade.
A lesão de Arrascaeta aconteceu no amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, no último dia 28. Com uma previsão inicial de seis semanas de recuperação, o jogador deverá ficar afastado por, pelo menos, 42 dias. O meia, inclusive, já é desfalque do Flamengo nos confrontos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.
Qual é o modelo de pagamento?
É importante destacar que a contagem dos dias de afastamento vai até a data em que o jogador retorna aos treinos. O valor da indenização é calculado com base no salário anual do atleta.
O programa estabelece ainda um limite máximo de pagamento de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44,1 milhões) por jogador.
Qual o próximo passo do Flamengo? E quanto o clube deve receber?
Para ter direito ao ressarcimento, o Flamengo precisa acionar a Fifa e apresentar a documentação referente à lesão de Arrascaeta, como já fez com Pedro em 2024.
Considerando o período estimado de recuperação e o salário do uruguaio, um dos maiores do elenco rubro-negro, o Flamengo deverá receber entre R$ 1,6 milhão e R$ 3,3 milhões pelo período em que o jogador permanecer afastado.
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