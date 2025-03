Flamengo encerra preparação para final do Carioca; veja a provável escalação

O Flamengo encerrou, na manhã deste sábado (15), a preparação para a decisão do Campeonato Carioca. Após a vitória no jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro reencontra o Fluminense no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Um empate garante a 39ª taça da competição ao clube da Gávea.

A boa notícia para o torcedor flamenguista é sobre Cebolinha. Afinal, após ser reintegrado ao grupo e apresentar boa evolução ao longo da semana, o atacante participou da última atividade no Ninho do Urubu sem limitações. Assim, ele deve ser relacionado para o Fla-Flu.

Já Bruno Henrique, por outro lado, tem presença incerta na final. Ele segue em processo de recuperação de lesão na coxa direita. Danilo e Michael seguem fora.

Provável escação do Flamengo

O técnico Filipe Luís não deve promover mudanças no time que iniciou o jogo de ida da final. Assim, o Flamengo deve ser escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.

Jogadores durante o treino do Flamengo deste sábado (Foto: Divulgação/Flamengo)

