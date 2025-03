Dois clubes brasileiros seguem vivos na disputa da fase final do Basketball Champions League das Americas. Nas quartas de final, o Flamengo eliminou o Paisas em dois jogos e o Sesi Franca superou o atual campeão da BCLA, o Quimsa. Por outro lado, o Minas foi derrotado no jogo 3 pelo Instituto de Córdoba, já a última vaga será definida neste sábado (15) entre Real Estelí e Boca Juniors.

Como foram as quartas de final dos times brasileiros?

Flamengo

O Flamengo eliminou o Paisas em apenas dois jogos nas quartas de final do BCLA. No primeiro confronto, o Rubro-Negro garantiu uma dura vitória por 89 a 72 para abrir vantagem fora de casa.

A atuação da equipe melhorou ainda mais quando a disputa foi leva para o Maracanãzinho, onde a torcida flamenguista acompanhou o domínio no time sobre os adversários. A vaga foi conquistada pelo FlaBasquete em um triunfo fácil, com placar final de 102 a 65.

Sesi Franca Basquete

A partida inicial da série foi positiva para o Franca, que garantiu a vantagem fora de casa. Apesar do bom primeiro jogo, a equipe paulista não conseguiu a vitória no primeiro jogo em São Paulo e viu o Quimsa empatar nas quartas de final.

Atual campeão do BCLA, o Quimsa viu Georginho De Paula assumir a liderança do ataque do Franca, que conquistou o trinfo e a vaga no Final Four. Os placares dos jogos foram 69 a 71, 78 a 88 e 84 a 73, respectivamente.

Minas

O primeiro confronto, fora de casa, marcou primeiro deslize do Minas na fase. Ao levar a disputa para Minas Gerais, a equipe utilizou do apoio da torcida para conquistar uma difícil vitória contra o Instituto de Córdoba.

A partida inicial teve o placar de 67 a 60 a favor dos argentinos, que garantiram a vaga no jogo 3 ainda em Minas Gerais. Em casa, o Franca venceu o primeiro duelo por 79 a 70, mas viu a classificação cair no segundo por 74 a 79.

Os vencedores destes confrontos avançarão para o Final Four, agendado para abril. As semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final serão decididas em partidas únicas. A cidade anfitriã destas decisivas partidas ainda será anunciada, aumentando a expectativa sobre o local que sediará o clímax do torneio.

