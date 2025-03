O Flamengo irá ao mercado de transferências no meio do ano para reforçar o elenco. Um dos nomes no radar da cúpula rubro-negra é o de Jorginho, do Arsenal. A ideia é contar com o ítalo-brasileiro para o segundo semestre do ano.

O Lance! obteve a informação que o meio-campista está pensativo sobre um possível retorno ao futebol brasileiro. Vale destacar que a esposa do jogador é italiana, assim como seus filhos. Ou seja, trata-se de uma decisão que impactará toda a família.

Jorginho, alvo do Flamengo, em campo pelo Arsenal (Foto: Instagram/Arsenal)

O cenário, aliás, é parecido com o de Filipe Luís em 2019. Afinal, o atual treinador do Flamengo, jogador na época, veio ao Brasil com a esposa e os filhos, todos espanhóis.

Carreira de Jorginho, jogador na mira do Flamengo

Natural de Santa Catarina, Jorginho atuou toda sua carreira no futebol europeu, com destaque para as passagens no Napoli, da Itália, e no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões. Ele está no Arsenal desde 2022. Com a camisa da seleção italiana, o meia foi campeão da Eurocopa em 2021.

