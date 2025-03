Flamengo e Fluminense decidem neste domingo (16), às 16h (de Brasília), o troféu do Campeonato Carioca. Para o jogo de volta no Maracanã, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. O estádio, aliás, receberá um público superior em comparação ao confronto de ida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os ingressos para os rubro-negro estão esgotados. Afinal, além do Setor Norte, destinado exclusivamente aos flamenguistas, os Setores Oeste e Leste (Superior) estão com os bilhetes esgotados. Ou seja, apenas a Leste Inferior conta com ingressos à venda.

No site oficial do Flamengo, por onde está sendo realizada a venda das entradas, o Setor Sul, do Fluminense, também está esgotado.

Maracanã no jogo de ida entre Fluminense e Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Público do primeiro jogo

O primeiro Fla-Flu da decisão do Campeonato Carioca, que contou com o Flamengo como vencedor por 2 a 1, recebeu 39.120 torcedores, com renda de R$ 2.641.941,00.

continua após a publicidade

Como foi o jogo de ida?

Em um primeiro tempo brigado e equilibrado, o Flamengo abriu o placar aos cinco minutos com Wesley conduzindo a bola livre pela intermediária, batendo de longe e contando com a contribuição de Fábio para abrir o placar. Após muita dificuldade para furar a defesa adversária, o Fluminense teve sua grande chance aos 31 minutos com Arias aproveitando uma bobeada da zaga rival após, entrando na área sozinho e finalizando na trave. Na sequência, Canobbio foi acionado na entrada da área e chutou para defesa tranquila de Rossi. Na reta final, Pulgar quase ampliou o placar para o Flamengo após receber um passe de cabeça de Gerson, dominar no peito e bater para grande defesa de Fábio.

No segundo tempo, o Flamengo voltou mais ligado do que o Fluminense e quase ampliou o placar com Arrascaeta sendo acionado por Gerson e chutando firme da entrada da área com desvio para grande outra grande intervenção de Fábio. Apesar das substituições de Mano Menezes, o Tricolor seguiu sem ameaçar o rival, enquanto o Rubro-Negro quase ampliou após Juninho aproveitar uma rebatida de Ignácio dentro da área, mas finalizar por cima do gol. No entanto, o centroavante não desperdiçou sua segunda oportunidade ao aproveitar um rebote de uma batida de Arrascaeta, finalizar e contar com um desvio em Ignácio para enganar Fábio e ampliar o marcador. Na sequência, o Tricolor buscou reduzir a diferença e conseguiu descontar aos 43 minutos com Keno recebendo um cruzamento de Fuentes e desviando de cabeça para o fundo das redes. Nos acréscimos, Samuel Xavier aproveitou uma sobra após cobrança de escanteio e finalizou de voleio ao lado do gol de Rossi.

continua após a publicidade

Após o apito final do jogo, o zagueiro argentino Freytes, do Fluminense, que nem chegou a entrar, foi tirar satisfação com Luiz Araújo, por causa de uma provocação mútua do atacante do Flamengo com o técnico tricolor. Jogadores de ambos os times afastaram os colegas evitando qualquer tipo de agressão física. Quando já não havia mais ninguém no gramado, o árbitro Yuri Elino foi à cabine do VAR, checou as imagens, chamou o capitão do Flu, Thiago Silva, e comunicou a expulsão de Freytes.