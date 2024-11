Novembro foi o mês mais festejado pelos torcedores do Flamengo. Afinal, o time carioca levantou a taça da Copa do Brasil no dia 10, em Belo Horizonte, na Arena MRV. Além disso, no geral, os números da equipe rubro-negra neste período chamam a atenção.

O time de Filipe Luís encerra o mês sem derrotas . Em seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates. No total, marcou sete gols e sofreu dois.

Veja os resultados do Flamengo em novembro

26/11/2024 Fortaleza 0x0 Flamengo Brasileirão 20/11/2024 Cuiabá 1x2 Flamengo Brasileirão 13/11/2024 Flamengo 0x0 Atlético-MG Brasileirão 10/11/2024 Atlético-MG 0x1 Flamengo Copa do Brasil 06/11/2024 Cruzeiro 0x1 Flamengo Brasileirão 03/11/2024 Flamengo 3x1 Atlético-MG Copa do Brasil

Jogos do Flamengo no Brasileirão em dezembro

O Mais Querido terá três jogos para disputar no Brasileirão em dezembro. Dessa sequência, o primeiro será contra o Internacional, em casa, no domingo. Posteriormente, visita o Criciúma, no dia 4. Já no dia 8, recebe o Vitória no Maracanã, em partida que marcará a despedida de Gabigol no time carioca.

Classificado para a Libertadores de 2025, por conta da conquista da Copa do Brasil, o Flamengo não tem mais grandes ambições no Brasileirão. A diferença de uma melhor ou pior colocação para o Fla no Campeonato Brasileiro deste ano será apenas financeira. Atualmente em quinto, a pior posição possível para o Mais Querido seria o sexto lugar. Por outro lado, pode chegar até a vice-liderança, a depender de resultados de outras equipes. Uma delas, o Internacional, hoje em terceiro com 65 pontos, dois a mais que o Mengão.

Em valores, estão em jogo R$ 9,6 milhões para o Flamengo nesta sequência final de Brasileirão. Caso consiga o segundo lugar, o clube garantiria R$ 45,7 milhões em premiação pelo desempenho na competição. No pior cenário, receberia R$ 36,1 milhões como sexto colocado. Se continuar em quinto, por exemplo, ganharia R$ 38,7 milhões.