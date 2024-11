Luiz Araújo treina separado e é dúvida em Flamengo x Internacional

O Flamengo finalizou, nesta quinta-feira (28), o primeiro treino com foco no jogo contra o Internacional, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, e o atacante Luiz Araújo seguiu realizando atividades separadas do restante do grupo, no CT Ninho do Urubu.

Corinthians x Flamengo: STJD substitui suspensões por multas financeiras

Em transição física após a lesão na cartilagem do joelho direito, sofrida no dia 15 de setembro, contra o Vasco, o jogador precisou ser afastado dos gramados para recuperação, e vive expectativa de jogar pela primeira vez com Filipe Luís.

Após ter sido relacionado para a decisão da Copa do Brasil na Arena MRV, Luiz Araújo não esteve à disposição de Filipe Luís no jogo seguinte, entre Flamengo e Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na programação do departamento de saúde e alto rendimento do Rubro-Negro, comandado pelo médico Márcio Tannure, o camisa 7 teria condições de atuar 20 ou 30 minutos.

Apesar de integrar aos treinos no Ninho, o atacante não voltou a ser relacionado para os jogos da equipe carioca. Agora, o tem mais dois treinos para melhorar fisicamente e se tornar opção para o técnico rubro-negro.

O que esperar do Flamengo contra o Internacional

Sem chance de título e com vaga na fase de grupos da Libertadores via Copa do Brasil, o Rubro-Negro cumpre tabela nos últimos três jogos. Mas afinal, o que está em jogo para o clube contra o Colorado e no restante da temporada.

A diferença de uma melhor ou pior colocação para o Flamengo no Campeonato Brasileiro deste ano será apenas financeira. Atualmente em quinto, a pior posição possível para o Mais Querido seria o sexto lugar. Por outro lado, pode chegar até a vice-liderança, a depender de resultados de outras equipes. Uma delas, o Internacional, hoje em terceiro com 65 pontos, dois a mais que os cariocas.

