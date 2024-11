O que está em jogo para o Flamengo contra o Internacional?

O Flamengo enfrenta o Internacional na próxima rodada do Brasileirão, mas não tem muitas pretensões restantes na competição. Sem chance de título e com vaga na fase de grupos da Libertadores via Copa do Brasil, o Rubro-Negro cumpre tabela nos últimos três jogos. Mas afinal, o que está em jogo para o clube contra o Colorado e no restante da temporada.

A diferença de uma melhor ou pior colocação para o Fla no Campeonato Brasileiro deste ano será apenas financeira. Atualmente em quinto, a pior posição possível para o Mais Querido seria o sexto lugar. Por outro lado, pode chegar até a vice-liderança, a depender de resultados de outras equipes. Uma delas, o Internacional, hoje em terceiro com 65 pontos, dois a mais que o Mengão.

Em valores, estão em jogo R$ 9,6 milhões para o Flamengo nesta sequência final de Brasileirão. Caso consiga o segundo lugar, o clube garantiria R$ 45,7 milhões em premiação pelo desempenho na competição. No pior cenário, receberia R$ 36,1 milhões como sexto colocado. Se continuar em quinto, por exemplo, ganharia R$ 38,7 milhões.

Confira os valores de premiação do Brasileirão 2024

Campeão - R$ 48,1 milhões

2º lugar - R$ 45,7 milhões

3º lugar - R$ 43,3 milhões

4º lugar - R$ 40,9 milhões

5º lugar - R$ 38,7 milhões

6º lugar - R$ 36,1 milhões

7º lugar - R$ 33,7 milhões

8º lugar - R$ 31,3 milhões

9º lugar - R$ 28,8 milhões

10º lugar - R$ 26,4 milhões

11º lugar - R$ 20,7 milhões

12º lugar - R$ 19,2 milhões

13º lugar - R$ 17,8 milhões

14º lugar - R$ 17,3 milhões

15º lugar - R$ 16,8 milhões

16º lugar - R$ 16,3 milhões

Próximos jogos do Flamengo

O Flamengo ainda tem três compromissos restantes pelo Campeonato Brasileiro. A sequência tem início no próximo domingo (1º), às 16h, contra o Internacional no Maracanã. Depois, o Rubro-Negro encara o Criciúma fora de casa, e volta ao Rio de Janeiro para receber o Vitória na rodada final do Brasileirão 2024.

