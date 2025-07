Joias do Lance!: Joshua, Ryan Roberto e Douglas Telles são as promessas do Flamengo

"Craque o Flamengo faz em casa". Esse slogan, criado no final da década de 70 por conta do número de grandes jogadores formados pelas categorias de base rubro-negras, vem se tornando cada vez mais realista nos últimos anos. Afinal, o clube é um dos que mais revela grandes nomes, como Vini Jr e Lucas Paquetá. No passado, teve Zico, Júnior, Sávio e Júlio César. O Lance! mostra para você quais são as principais promessas do Ninho do Urubu neste momento.

Atualmente, o elenco do Flamengo conta com jogadores formados na base do clube, como Wesley, Evertton Araújo, Wallace Yan e Matheus Gonçalves, entre outros Garotos do Ninho. Entretanto, outras joias do clube prometem reforçar ainda mais o plantel para os próximos anos.

Joshua (2007)

Autor do gol do Flamengo na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Joshua completou 18 anos no último dia 26. Ele esteve com o elenco nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, mas não chegou a ser utilizado.

No clube carioca desde janeiro de 2018, o jovem marcou mais de 100 gols nas categorias de base rubro-negras. O meia tem multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 426 milhões) e contrato até o fim de 2029.

Com apenas um jogo no profissional, a expectativa é que Joshua ganhe mais oportunidade no time nos próximos meses. A primeira impressão agradou o técnico Filipe Luís.

Joshua com a taça da Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Ryan Roberto (2008)

Outro nome que aparece como grande promessa dos juniores do Flamengo é Ryan Roberto. Ex-Athletico, o atacante chegou ao clube carioca em 2023. Desde então, foi convocado pelas seleções de base do Brasil e assinou o seu primeiro contrato profissional com o Flamengo.

O contrato de Ryan com o Rubro-Negro prevê multa para o exterior de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões na cotação atual).

- Muito feliz pela primeira assinatura de contrato profissional. Espero que seja o primeiro de muitos. Agradecer ao Flamengo por abrir as portas para mim. Espero dar muito orgulho para a nação - disse Ryan Roberto em março de 2024, quando assinou o contrato de três anos.

Ryan Roberto assina primeiro contrato profissional com o Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

Douglas Telles (2007)

Douglas Telles, de 17 anos, é um destaque da base do Flamengo. Ele chegou ao Rubro-Negro em 2013, após passagem pelo Barra (futsal). Dos três jogadores citados, ele é o que possui a multa rescisória mais cara, no valor de 90 milhões de euros (cerca de R$ 576 milhões).

O atacante, aliás, é um velho conhecido de Filipe Luís. Eles foram campeões da Copa Rio Sub-17 em final contra o Vasco, em São Januário, em 2024. No total, ele marcou 17 gols em 31 jogos pela categoria no ano passado.

Douglas Telles ao lado de Juninho e Danilo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Já em 2025 fez parte do time que disputou a Copinha. Douglas foi o destaque do Flamengo na estreia contra o Cruzeiro da Paraíba, na vitória por 5 a 0. A jogada contou com a participação de Joshua.

